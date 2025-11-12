基隆圖書館總館閉館逾4年 最晚明年6月重啟
基隆市立文化中心分期整修，美術館區域2021年施工後，圖書館配合封閉。美術館去年完工啟用後，圖書館整修工程開工，目前進度超過三成，預計明年6月重新啟用。
基隆市立文化中心是複合式使用空間，大致區分為1樓是美術館，2、3樓是圖書館和辦公空間，4樓以上是表演藝術中心。因為分別隸屬文化部、教育部。市府考量安全、使用空間需求及核定補助時間不同，決定分區執行整改建計畫。
美術館整修工程2021年6月開工，原訂2022年完工，但因施工缺失待改善，去年4月才完成驗收，去年7月完成辦公空間遷移作業。
美術館動線與圖書館共構，美術館施工會影響圖書館進出，且因圖書館辦公空間，需待美術館工程結束，因此在美術館整修工程開工前，圖書館就閉館，進行預算程序、設計規畫送審等前置作業。
美術館去年7月完成空間點交後，圖書館整修工程開工。原訂今年底完工，但因施工期間，仍需顧及演藝廳演出檔期和舉辦畢業典禮等活動，加上為加強圖書館隔音成效，天花板增加吸音棉等設計，進行變更設計，加完工日期已延至明年4月，最晚在明年6月重新啟用。
文化觀光局長江亭玫說，整修後的新總館將跳脫傳統以典藏為主的模式，轉型為兼具開放性與舒適感的多元閱讀空間。全館規畫設置討論室、自助借閱設備、智慧管理自修室等創新服務設施，以更友善、多元的空間設計，滿足市民閱讀、學習與交流需求，提供更優質舒適的閱讀環境。
