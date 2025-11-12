影／台東千萬級示範公廁半月全壞？民眾批：這甚麼品質

台東千萬級「舊站特區示範公廁」才完工不到半年，就傳出多間故障停用，尤其位於轉運站旁的公廁全數失靈，引發民眾與遊客抱怨「太扯了」。縣府表示，已注意到問題，將進一步改善設施品質與維護流程。

縣府去年斥資1500萬元打造的「舊站特區示範公廁」，共計4棟、21間廁間，3棟位於鐵花新聚落市集旁，1棟位在轉運站旁，外觀採平頂清水模風格，並搭配植栽，營造柔和舒適感。工程於今年7月完工啟用，原本被視為觀光新亮點。

然而，從建設之初便備受爭議，不僅議員質疑經費不合理，也曾遇工程延宕，女廁全數設置坐式馬桶，引發衛生疑慮。啟用後短短幾天，就傳出半數馬桶阻塞，如今整間廁所全數故障，更引發民眾質疑工程品質與監工把關。

對此，縣府表示，已掌握問題原因，將立即針對排水系統與馬桶設備檢修，並檢討維護管理機制，確保公廁能正常使用。縣府也強調，未來將加強巡檢與定期保養，避免類似狀況再次發生。

民眾與遊客則不客氣地批評，「花這麼多錢，竟然半年就全壞，品質怎麼這麼差？」「轉運站旁全壞，觀光印象大打折扣」。有遊客指出，原本想利用新廁所方便休息，結果卻找不到可用設施，只能尷尬轉身。