快訊

鳳凰颱風侵台 台鐵中午起樹林至台東對號列車停駛 南迴線各級列車停駛

王子遭爆「美國行」後棄席惟倫轉投不倫戀 粿粿護愛願獨擔800萬賠償

芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬

影／鳳凰颱風基隆連日雨今放晴 中山二路落石砸破天然氣管線外洩

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
鳳凰颱風基隆連日雨，中山二路落石砸破天然氣管線外洩。記者游明煌／攝影
鳳凰颱風基隆連日雨，中山二路落石砸破天然氣管線外洩。記者游明煌／攝影

鳳凰颱風基隆連二日大雨，今天雖放晴，但中山二路105巷今天上午有落石崩坍砸破天然氣管線，造成天然氣外洩 ，消防車前往戒備，欣隆天然氣公司緊急關閉關關，市府人員發現擋土牆有裂縫，隨時會再崩落，先封鎖線避免發生危險，再視情況搶修。

中山區公所經建課指出，查看落石崩塌處長約2、3米，與後方擋土牆有約25公分寬的裂縫，隨時有坍塌的危險，目前崩落的土石暫時無法處理，先圍起封鎖線避免人員進去發生危險。

中山區仁正里長陳炳楠說，擋土牆是以前做的，因為這兩天雨很大，今天上午發現有落石，造成天然氣外洩，有聞到味道，趕緊通報消防局處理。

欣隆天然氣公司派員搶修，欣隆說明，上午接獲119通報，中山二路105巷97號旁有落石壓斷天然氣管線，公司養護人員前往 ，已將用戶表外2.5cm管線關閉，只有造成97號單戶停氣，後續配合市府土流石處理妥善後，再執行復管供氣作業。

鳳凰颱風基隆連日雨，中山二路落石砸破天然氣管線外洩。記者游明煌／攝影
鳳凰颱風基隆連日雨，中山二路落石砸破天然氣管線外洩。記者游明煌／攝影

落石 擋土牆 鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／鳳凰颱風登陸 屏東萬丹泥火山今年第二次噴發

基隆田園調布雙車位別墅1363萬拍定 19年LEXUS僅1500元為這原因

基北北桃應脫鉤？基隆議長：基隆不應形式上同步該脫鉤就脫鉤

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

相關新聞

影／台東千萬級示範公廁半月全壞？民眾批：這甚麼品質

台東千萬級「舊站特區示範公廁」才完工不到半年，就傳出多間故障停用，尤其位於轉運站旁的公廁全數失靈，引發民眾與遊客抱怨「太...

影／鳳凰颱風基隆連日雨今放晴 中山二路落石砸破天然氣管線外洩

鳳凰颱風基隆連二日大雨，今天雖放晴，但中山二路105巷今天上午有落石崩坍砸破天然氣管線，造成天然氣外洩 ，消防車前往戒備...

雨勢趨緩 台8線中橫公路解除封路恢復原有管制放行

台8線中橫公路關原至太魯閣段，昨天中午過後因大雨導致零星落石，公路局實施預警性封閉。今天因山區雨勢減緩，公路局巡視並清理...

基隆圖書館總館閉館逾4年 最晚明年6月重啟

基隆市立文化中心分期整修，美術館區域2021年施工後，圖書館配合封閉。美術館去年完工啟用後，圖書館整修工程開工，目前進度...

廣角鏡／基隆捐發票 換水果月曆

2026年基隆市稅務日曆、水果月曆及卡通桌曆昨亮相，日曆介紹台灣各地風情，水果月曆搭配基隆景點，桌曆延續去年深受歡迎的卡...

去年才遇土石流…巨石滾落砸毀基隆民宅屋頂 屋主洗澡聞巨響

基隆市西定路298巷後方山坡，土石滑落砸毀民宅。基隆市議員施偉政說，這處山坡去年發生土石流，希望市府和土地權責單位，盡速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。