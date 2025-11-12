影／鳳凰颱風基隆連日雨今放晴 中山二路落石砸破天然氣管線外洩

鳳凰颱風基隆連二日大雨，今天雖放晴，但中山二路105巷今天上午有落石崩坍砸破天然氣管線，造成天然氣外洩 ，消防車前往戒備，欣隆天然氣公司緊急關閉關關，市府人員發現擋土牆有裂縫，隨時會再崩落，先封鎖線避免發生危險，再視情況搶修。

中山區公所經建課指出，查看落石崩塌處長約2、3米，與後方擋土牆有約25公分寬的裂縫，隨時有坍塌的危險，目前崩落的土石暫時無法處理，先圍起封鎖線避免人員進去發生危險。

中山區仁正里長陳炳楠說，擋土牆是以前做的，因為這兩天雨很大，今天上午發現有落石，造成天然氣外洩，有聞到味道，趕緊通報消防局處理。