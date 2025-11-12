雨勢趨緩 台8線中橫公路解除封路恢復原有管制放行
台8線中橫公路關原至太魯閣段，昨天中午過後因大雨導致零星落石，公路局實施預警性封閉。今天因山區雨勢減緩，公路局巡視並清理道路後，上午7時起開放，依照原本日間5次管制時間放行。
公路局太魯閣工務段表示，鳳凰颱風環流及東北季風影響，昨天持續降雨，中橫公路在午後實施關原至太魯閣(116.4K至184.5K)預警性封路。今日因為山區雨勢減緩，早上巡視並清理沿線零星坍方落石後，已經開放通行。
太魯閣工務段表示，因中橫沿路多處施工，有交通管制，放行後，原有關原至天祥（116.4K~167.1K）恢復日間開放通行，天祥至太魯閣（167.7K~184.5K）則是恢復日間5時段，也就是上午6時30分至8時、上午10時至10時5分、中午12時至下午1時，下午3時至下午3時5分，及下午5時到5時30分的管制放行措施。後續視天候狀況，不排除再度封閉道路。
