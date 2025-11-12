鳳凰來襲…2邊坡坍方 南橫公路台東向楊至利稻道路封閉

台20線南橫公路台東端海端鄉向陽至初來路段受鳳凰颱風來襲，昨辦理預警性封閉，經公路局南分局關山工務段人員朝巡後發現，其中150公里、161公里等2處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，因此向楊至利稻今天道路封閉。

另利稻至初來路段於今天早上6點30分解除預警性封閉，並恢復正常管制機制。因前期颱風邊坡災害且土石鬆軟含水量高抗災能力不足，且山區仍有間歇性雨勢鬆軟土石易發生落石風險，請用路人非必要不要進入山區以免發生危險。