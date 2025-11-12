快訊

聯合報／ 記者戴永華季相儒／宜蘭即時報導
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
宜蘭蘇澳鎮昨天降下驚人大豪雨，累積雨量超過600毫米，晚間瞬間強降雨超過120毫米，整個蘇澳鎮幾乎泡在水裡，今晨市區街道滿目瘡痍。根據蘇澳鎮公所統計，共撤離收容近200人，縣消防局協助救出89人，所幸無人傷亡。

經過昨天暴雨肆虐，蘇澳鎮今天出太陽了，各地淹水水也漸漸退去，但中山路與中原路等街道與民宅滿是泥濘，災後狀況很慘。

有民眾形容，蘇澳被大水圍困「宛如孤島」，讓人想起15年前梅姬颱風的淹水夢魘。位在南方澳的南興里爆發小型土石流，入夜後蘇西里民貴街最深淹到成人肩膀，軍方出動AAV7兩棲突擊車、橡皮艇救援。

中山路一帶淹水最深處有一層樓高，警方拉起封鎖線，白米溪、阿里溪溪水暴漲，水位逼近橋面，市區街道一片汪洋，全鎮幾乎泡在水中，今天凌晨還在下雨，居民緊急救援避難。

所幸清晨雨勢已停且出現太陽，水退去後的街道滿目瘡痍，路上滿地污泥，店家家具被沖得到處流散，車輛東倒西歪，毀損嚴重。

蘇澳鎮公所共撤離收容近200人，宜蘭縣消防局統計總共投入消防152車次、80艇次、325名人次，全力協助民眾疏散撤離，截至今早5點，共計救出89名民眾、協助139名民眾避難撤離，目前無人員傷亡或失聯。

鳳凰颱風
