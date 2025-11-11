花蓮縣府籲撤離者勿返家 擅入警戒區最高罰25萬

花蓮縣府表示，颱風鳳凰將登陸，馬太鞍溪洪災區維持紅色警戒，提醒鄉親已撤離非必要勿返家；若擅自進入警戒區者，將依災防法處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

中央氣象署預測，颱風鳳凰預估明天傍晚登陸，花蓮縣政府今天傍晚發布公告，馬太鞍溪潰壩災區目前仍維持紅色警戒狀態，再次提醒已撤離鄉親「非必要勿返家、勿逗留、勿過夜」，以確保人身安全並避免違反撤離相關規定。

花蓮縣政府說明，9月23日堰塞湖潰壩後導致河床抬升、地形劇烈變化，區域水文條件不穩，危害因子日益複雜，整體風險明顯升高；依據農業部林業及自然保育署最新通報，目前馬太鞍溪流域仍為紅色警戒區域。

縣府再次提醒，籲請鄉親確實遵守撤離計畫、落實垂直避難，已疏散撤離民眾若有返家取物等必要情形，應縮短停留時間，並避免夜間過夜，以確保人身安全；同時提醒，擅自進入警戒區者，依災害防救法第30條及第55條規定，將處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

花蓮縣政府強調，鄉親安全第一，務必遵守各項管制措施，配合防災指示，共同守護家園，平安度過颱風影響期。