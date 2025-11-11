花蓮台彩威力盃全國少棒賽，今年正式邁入13周年，回顧101年12月6日威力彩高達18.16億元彩金由三位幸運得主獲得，每位各得6.05億元，其中一位花蓮人得主，他拿出1.2億元，以公益信託方式，委託中國信託慈善基金會與花蓮縣政府，並指定花蓮縣體育會棒球委員會開辦了第一屆「花蓮台彩威力盃全國少棒賽」，比賽由各縣市組成菁英聯隊，且各縣市僅能派一隊參賽，於每年12月06日這週齊聚花蓮同場競技，共同享受打棒球的樂趣。

花蓮台彩威力盃的賽會主題為「威力少棒，揮出希望，洄瀾競技，實現夢想」，而本屆賽會將在12月06日於花蓮縣立棒球場舉辦開幕典禮後，進行一連4天的精彩賽事，並於12月09日舉行閉幕典禮，頒出冠軍隊100萬的獎金。

主辦單位訂於11月11日(星期二)下午4時00分於運動部3樓大禮堂舉辦啟動記者會，會中將邀請花蓮縣長徐榛蔚、運動部部長李洋、台灣彩券公司董事長黃志宜、台灣彩券公司總經理謝志宏、花蓮縣體育會理事長汪錦德、花蓮縣政府教育處長翁書敏、花蓮縣體育會棒球委員會主委曾瑋亮，共同為小選手加油打氣。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府將近半的縣政經費投入在教育工作上，所期盼的就是希望偏鄉的孩子，不要再因為經濟條件上的限制，失去為人生築夢的機會。花蓮的學生，在先天條件上，不論是協調性還是爆發力都適合擔任棒球選手，並且也都能在各級棒球比賽都有很好的表現，但是往往因為經濟環境困頓，無法能夠專心打球。她要特別感謝這位神秘的捐助人，讓這樣一個有意義的盃賽能夠持續舉辦，也讓花蓮孩子不用舟車勞頓即能與各縣市菁英共同切磋球技，也讓外縣市的少棒小將們，有機會到花蓮來認識花蓮的好山、好水、好人情。

本屆賽事仍持續第一屆方式，由各縣市組成聯隊進行比賽，而各縣市隊伍，早都已經進行代表隊選拔，信心滿滿的要來花蓮，爭奪這一年一度的大賽獎金，其中奪下6次冠軍的桃園市、奪下3次冠軍2次亞軍的台東縣，都表示有信心再創佳績；至於地主隊，則是非常歡迎各隊好手到花蓮參加比賽，將會盡全力在鄉親父老面前尋求最佳表現。

本屆共有來自全台21縣市22支隊伍參賽，獲得冠軍的隊伍將可獲得新台幣100萬元的高額獎金，其次分別是亞軍50萬元，季軍20萬元，殿軍10萬元，5-8名各5萬元，主辦單位衷心希望明年能邀請到連江縣來參加，讓最後一塊參賽版圖得以完成。

而大會為了讓選手安心參賽，主辦單位特別提供隊職員選手村及贈送參賽球員紀念品及夜市抵用券、離島縣市更提供10萬元交通補助費，比賽期間更供應小選手們午餐以及交通車接駁的服務，另外還準備了花蓮伴手禮，希望小選手們來到花蓮，都能充分感受花蓮的好人情與好味道。