去年才遇土石流…巨石滾落砸毀基隆民宅屋頂 屋主憶事發經過

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市西定路298巷後方山坡，土石滑落砸毀民宅。基隆市議員施偉政說，這處山坡去年發生土石流，希望市府和土地權責單位，盡速改善邊坡，確保居民安全。圖／施偉政提供
基隆市西定路298巷後方山坡，土石滑落砸毀民宅。基隆市議員施偉政說，這處山坡去年發生土石流，希望市府和土地權責單位，盡速改善邊坡，確保居民安全。

施偉政今天說，西定路298巷民宅後方的山坡，昨晚有土石滑落，砸毀民宅的屋頂。他接獲通趕往現場，屋主說，事發時正在洗澡，聽到屋外傳來巨響，趕緊洗完澡並外出查看，結果看到屋頂就「矮了半截」。

施偉政表示，巷內民宅後方的山坡，去年有發生過土石流，當時有請土地權責單位到現場緊急處理 ，但過了一年，山坡並未整治。近日風雨加大，昨天又發生落石砸毀民宅。

施偉政說，還好巨石砸落民宅後就卡住，沒造成更嚴重的災害及人命傷亡。希望基隆市政府及土地權責單位改善邊坡，確保當地居民的安全。民眾如果發現住家附近的山坡有安全疑慮，也要通報市府緊急處理。

基隆市西定路298巷後方山坡，土石滑落砸毀民宅。基隆市議員施偉政說，這處山坡去年發生土石流，希望市府和土地權責單位，盡速改善邊坡，確保居民安全。圖／施偉政提供
基隆 土石流 落石
