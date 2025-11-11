宜蘭今停班課…多個鄉鎮公所夜間停收垃圾 僅2地區正常清運
宜蘭今天停止上班上課，各鄉鎮市清潔隊垃圾收運時間變動，宜蘭市、礁溪鄉全天維持正常收運、羅東鎮夜間不收垃圾，冬山、壯圍、三星、大同4鄉今天全日不清運，其他鄉鎮則僅夜間沿線收運垃圾。
宜蘭縣政府彙整公布今天各鄉鎮垃圾清運狀況，縣府表示，受鳳凰颱風外圍環流及東北季風超大豪雨影響，今天停班停課，各鄉鎮市受雨勢影響程度不一，部分公所清潔隊加班收運垃圾，請民眾仍須配合垃圾減量並做好分類。
全縣12鄉鎮市中，宜蘭市、礁溪鄉日間定點定時、夜間沿線收運均維持正常。蘇澳、頭城、五結及員山鄉日間定時定點暫停，夜間正常收運。
羅東鎮則是日間定點定時正常收運，但夜間沿線收運暫停。冬山、壯圍、三星、大同4鄉日、夜間均暫停，南澳鄉公所日間暫停，夜間時段提早到中午12時30分開始收運。
