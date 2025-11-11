快訊

鳳凰颱風最新風雨預測出爐！這10縣市明天停班課達標

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

宜蘭今停班課…多個鄉鎮公所夜間停收垃圾 僅2地區正常清運

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣今天停班停課，縣府彙整各鄉鎮市資料，公布垃圾清運狀況。示意圖／AI生成
宜蘭縣今天停班停課，縣府彙整各鄉鎮市資料，公布垃圾清運狀況。示意圖／AI生成

宜蘭今天停止上班上課，各鄉鎮市清潔隊垃圾收運時間變動，宜蘭市、礁溪鄉全天維持正常收運、羅東鎮夜間不收垃圾，冬山、壯圍、三星、大同4鄉今天全日不清運，其他鄉鎮則僅夜間沿線收運垃圾。

宜蘭縣政府彙整公布今天各鄉鎮垃圾清運狀況，縣府表示，受鳳凰颱風外圍環流及東北季風超大豪雨影響，今天停班停課，各鄉鎮市受雨勢影響程度不一，部分公所清潔隊加班收運垃圾，請民眾仍須配合垃圾減量並做好分類。

全縣12鄉鎮市中，宜蘭市、礁溪鄉日間定點定時、夜間沿線收運均維持正常。蘇澳、頭城、五結及員山鄉日間定時定點暫停，夜間正常收運。

羅東鎮則是日間定點定時正常收運，但夜間沿線收運暫停。冬山、壯圍、三星、大同4鄉日、夜間均暫停，南澳鄉公所日間暫停，夜間時段提早到中午12時30分開始收運。

宜蘭 停班停課
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不斷更新／鳳凰來襲！9縣市明颱風假達標 12日全台停班課一覽

今晚垃圾別拿出來…鳳凰颱風來襲 北市12里晚間停收垃圾

新增「桃園」！ 鳳凰颱風最新風雨預測 9縣市明天停班課達標

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

相關新聞

去年才遇土石流…巨石滾落砸毀基隆民宅屋頂 屋主憶事發經過

基隆市西定路298巷後方山坡，土石滑落砸毀民宅。基隆市議員施偉政說，這處山坡去年發生土石流，希望市府和土地權責單位，盡速...

宜蘭今停班課…多個鄉鎮公所夜間停收垃圾 僅2地區正常清運

宜蘭今天停止上班上課，各鄉鎮市清潔隊垃圾收運時間變動，宜蘭市、礁溪鄉全天維持正常收運、羅東鎮夜間不收垃圾，冬山、壯圍、三...

調和街水患感脅...往來瑞芳、八斗子深澳線停駛 明天重新發車

鳳凰颱風撲台而來，北台灣今天雨勢不斷。台鐵公告往來新北市瑞芳和基隆八斗子的深澳線，今天上午10時13分起的班次停駛，預計...

台東縣徽涉仿冒？議員指跟日本上市公司LOGO九成像

台東縣府3年前啟用新縣徽（形象識別標誌），以台東的「東字」五條橫線當設計概念，象徵「公路線、海岸線、山稜線、地平線」及向...

雨勢不斷 基隆發生落石、積水災情 今早拖板車肇禍 撞倒基隆港圍牆

基隆市雨勢不斷，1輛曳引拖板車今天上午行駛中山三路時發生事故，撞倒基隆港的圍牆。深澳坑路邊坡落石，工務處上午派員清除。中...

影／鳳凰大豪雨 馬太鞍溪便道淹沒、台9線滾滾泥流再現

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮縣今天下起大豪雨，馬太鞍溪便道因溪流水量太大遭淹沒，目視已看不到便道；萬榮鄉明利村...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。