快訊

鳳凰颱風最新風雨預測出爐！這10縣市明天停班課達標

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

鳳凰颱風豪雨致泥石流淹進村落 徐榛蔚向總統提馬太鞍溪災後3建言

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚今天與總統賴清德視訊連線會議，建請中央災後立即為馬太鞍溪疏濬、搶通鐵公路等交通，以及北岸堤防向上延伸至上游社區。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚今天與總統賴清德視訊連線會議，建請中央災後立即為馬太鞍溪疏濬、搶通鐵公路等交通，以及北岸堤防向上延伸至上游社區。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣災害應變中心今天召開鳳凰颱風第二次整備會議，並與總統賴清德及中央各部會連線會議。花蓮縣長徐榛蔚報告即時災情，包括馬太鞍溪再次發生泥石流漫出社區、公路，鐵路也受阻等，建請中央災後立即疏濬、搶通鐵公路等交通，以及北岸堤防向上延伸至上游社區。

徐榛蔚指出，雖然水利署持續於馬太鞍溪疏𣿰，但因堰塞湖的水流挾帶土泥沖毀便道，也將原已疏濬的深溝溪床再次填滿；特別向總統提出建議，災後需即時加速疏𣿰，以維護鄉親安全。

另外，馬太鞍溪北岸（鳳林鎮、萬榮鄉）破口，讓泥水沿著產業道路流入社區、排水溝、社區道路、台9線及三和秧苗場，除請水利署即刻阻斷泥水再流入社區，也請對於未來馬太鞍溪整治規畫，再向上游延伸興建堤坊，以提升社區防洪標準。

賴清德於視訊會議中表示，花蓮縣地震頻繁，每次颱風也造成嚴重災情，允諾中央一定會協助花蓮縣政府因應各種災變，照顧花蓮鄉親。中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳則說，謝謝花蓮在海上陸上颱風警報發生前就與各鄉鎮做好收容安置。

會議中，徐榛蔚指示各局處、各鄉鎮市公所及相關單位嚴防戒備，加強留意沿海低窪地區應慎防海水倒灌及積（淹）水，做好防災準備，針對預警性封閉道路，禁止人車進入確保鄉親安全。提醒鄉親避免從事河域、海邊觀浪及水上活動，也切勿前往山區，必要時也請鄉親務必配合撤離工作，做好防颱措施。

花蓮縣政府表示，因應颱風相關最新資訊，即時於縣府災害專區（https://www.hl.gov.tw/kra/）、花蓮縣政府官方LINE（@qpd0523w）、縣府臉書及縣長徐榛蔚臉書公告，請民眾隨時留意掌握最新道路封閉及相關運輸等資訊。

花蓮縣長徐榛蔚今天與總統賴清德視訊連線會議，建請中央災後立即為馬太鞍溪疏濬、搶通鐵公路等交通，以及北岸堤防向上延伸至上游社區。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚今天與總統賴清德視訊連線會議，建請中央災後立即為馬太鞍溪疏濬、搶通鐵公路等交通，以及北岸堤防向上延伸至上游社區。圖／花蓮縣政府提供

鳳凰颱風 花蓮 馬太鞍溪 徐榛蔚
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

徐榛蔚籲政院盡速提重建計畫 賴總統：花蓮面對天災應強化應對能力

徐榛蔚議會洪災專案報告挨批甩鍋 藍營護航「中央難道沒責任？」

300億災後重建條例過了！ 徐榛蔚感謝朝野：讓光復鄉重生

「踹桌」委屈？徐榛蔚：不畏外界打壓全力以赴、災區快重建

相關新聞

鳳凰颱風強度稍減 若登陸台灣將是史上第2個11月颱

根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰強度稍微減弱，目前近中心最大風速為每秒28公尺，預估未來有強度持續減弱且暴風圈縮小趨勢；若登...

鳳凰颱風估明晚高雄屏東登陸 周四清晨恐成熱低壓台東出海

中央氣象署預報中心資深預報員朱美霖下午指出，鳳凰颱風開始往東北轉向，往台灣方向前進，接近西南方近海，強度有持續減弱且暴風...

不斷更新／鳳凰來襲！10縣市達停班課標準 12日全台颱風假資訊一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

鳳凰颱風直撲台灣，高雄市政府今天召開應變會議，市長陳其邁在會後表示，明天是否停班課，要看晚間7時氣象署的最新預報資料。

兩樣情？桃園放颱風假 百貨公司湧人潮、街道店面略顯冷清

鳳凰颱風來襲，桃園今天停班停課，因上午未見強烈風雨，部分民眾感覺「賺到颱風假」，桃園站前商圈百貨公司車潮絡繹不絕，午後甚...

卓揆：督導地方落實執行疏散撤離 即時啟動水、電、通訊備援機制

關心鳳凰颱風動態及防颱整備情形，行政院長卓榮泰11日陪同賴清德總統視導中央災害應變中心第三次工作會報，聽取各功能分組報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。