基隆2026年稅務日曆、水果月曆及卡通桌曆亮相 15日開放捐贈發票兌換

基隆市政府今天公布2026年稅務日曆、水果月曆及卡通桌曆兌換方式，11月15日上午8時30分起，民眾捐出今年9至12月紙本發票6張或雲端發票3張，可兌換月曆或桌曆各1本。捐出紙本發票8張或雲端發票4張，可兌換日曆1本。

基隆市副市長邱佩琳和稅務局長歐秋霞今在市府，介紹明年稅務日曆、水果月曆及卡通桌曆的樣式。邱佩琳說，日曆、月曆和桌曆各有特色，兼顧不同年齡層需求，日曆可能比較受年長者喜愛，桌曆延續去年深受歡迎的卡通主題，小朋友應該會很喜歡。

2026卡通桌曆選用7款人氣角色，分別為Mofusand 貓福珊迪（2款）、Kuromi 酷洛米、Hello Kitty 凱蒂貓、Snoopy 史努比、Stitch 史迪奇及朗萌綺盟。

歐秋霞說，2026水果月曆，以「流動的港口—世界的基隆，400年的歷史與展望」為主題設計，融合基隆港、正濱彩色屋、廟口夜市、潮境公園、和平島地質公園等城市地標，展現基隆多元文化與海港意象，象徵城市自港啟航、邁向下一個400年願景。

日曆、月曆和桌曆限量發行，往年都見民眾排隊兌換。邱佩琳對今年兌換品的設計與創意表示肯定，並提醒想要兌換的民眾，把握時間兌換。

稅務局表示，11月15日上午8時30分起，在安樂區稅務大樓1樓、七堵區行政大樓1樓及信義區公所，同步辦理兌換作業，藉以推廣雲端發票及節能減碳理念，募集的發票全數捐贈公益團體，傳遞捐贈者的愛心，協助弱勢者迎接新年。

民眾捐出今年9月至12月紙本發票6張或雲端發票3張，可兌換月曆或桌曆各1本。捐出紙本發票8張或雲端發票4張，可兌換日曆1本。每人限兌換3品項中的任2項各1本，3款品項數量都有限，兌完為止。