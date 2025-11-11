基隆西定路邊坡落石砸屋 住戶洗澡驚魂

快訊

中央社／ 基隆11日電

颱風鳳凰來襲帶來豐沛雨量，基隆市西定路一處邊坡昨天晚間滾落大石，砸中緊鄰民宅，住戶當時正在浴室洗澡，所幸落石未衝入屋內，未釀成傷亡。

住戶今天受訪說，昨天晚間在浴室洗澡時，突然聽見落石從邊坡滾落發出聲響，好險落石卡在邊坡，他嚇得不敢洗澡趕緊出來，上樓觀察沒多久，落石又滾落砸中房屋，他隨即通報請求協助。

壁面磁磚受到落石撞擊部分脫落，紅磚牆裸露，走道散落碎磁磚，他表示，去年曾發生2次類似情形，一次是樹木倒塌，另一次是落石，這次落石更大顆，估計重達10噸，所幸落石卡住沒有衝入屋內。

民進黨基隆市議員施偉政獲報後今天前往勘查，呼籲相關單位盡快加強邊坡維護，確保民眾生命財產安全。

此外，基隆市雨勢不斷，調和街附近山上蓄積的雨水，上午流到私人土地後再從高處沖向路面，現場頓時成了小型泥水瀑布，環保局派員堆放沙包，將泥水引導至涵洞。

而位於調和街的維德醫院，去年10月颱風山陀兒來襲期間，泥水灌入醫院，有部分泥水甚至流到地下室，院方上午緊急在門口堆放沙包，避免類似情形再度發生。

另外，張姓男子上午10時許，駕駛拖板車載運3捆包覆好的鋼捲要送到基隆市基金一路，行經中山三路彎道時，疑固定鋼捲的環鏈斷裂，導致3捆鋼捲掉落，其中1捆鋼捲撞破路旁圍牆，所幸張男沒有受傷，警方到場對張男實施酒測，沒有酒精反應。

落石 基隆 住戶
