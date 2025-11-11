聽新聞
台東縣徽涉仿冒？議員指跟日本上市公司LOGO九成像
台東縣府3年前啟用新縣徽（形象識別標誌），以台東的「東字」五條橫線當設計概念，象徵「公路線、海岸線、山稜線、地平線」及向外擴散的「影響力」。議員陳宏宗今在議會指出，新縣徽跟日本一家經營幾十年的上市公司LOGO九成像，恐有抄襲之嫌，須調查清楚。文化處回應，會深入了解相關情況。
台東縣議會今進行總質詢，議員陳宏宗指出，縣府使用短短幾年的LOGO竟然跟日本一家上市公司很像，若去掉顏色，兩者相似度達90％以上，日本人若來台灣會覺得很奇怪，怎會公司LOGO跑去台東縣政府，給人家仿冒的感覺，這對台東很不好。
文化處長李吉崇答詢表示，是否涉及仿冒會有相關認定標準，他相信作品是原創，會再去了解情況。
今年台東知本光祭展出12件作品，其中巴西藝術家大岩奧斯卡作品「光之橋」與台東大學教授林昶戎的作品Spatial Reality（空間真實）相似度高，引起外界質疑。
陳宏宗強調，光之祭也曾發生過仿冒疑慮，對東大教授很不敬，「我們不夠認真，才會再三發生這種事情，不能別人抄襲，我們沒注意還拿來用，這樣台東縣很漏氣」。
縣長饒慶鈴認為，兩個LOGO看起來沒有很像、差很多。農業處長許家豪說，他覺得台東的縣徽比較漂亮。
