林保署：馬太鞍堰塞湖若一次潰決 河道水位升35公分

花蓮馬太鞍溪水已漫流至萬榮鄉明利村、省道台9線等處，林保署今天監測，堰塞湖溢流口持續緩慢沖刷下切，若壩體因沖刷造成一次性潰決，估計剩餘水量流出後，下游河道水位平均將抬升約35公分。

農業部林業及自然保育署花蓮分署發布訊息表示，馬太鞍溪堰塞湖今天監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1013.9公尺，湖區面積8.6公頃，蓄水量為90.4萬噸。堰塞湖溢流口持續緩慢沖刷下切，若壩體因沖刷造成一次性潰決，剩餘水量流出預估將導致下游河道水位平均抬升35公分。

依據水利署第九河川分署緊急應變小組於今天1時發布通報單指出，馬太鞍溪水位依實際降雨推算，已超過二級警戒水位。

另外，中央氣象署11時定量降水預報，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量181.16毫米，且海上陸上颱風警報將花蓮縣列為大豪雨地區。

林保署花蓮分署指出，鳳凰颱風期間堰塞湖水位變化自昨天晚間11時水位高程1020.7公尺，溢流口逐漸沖刷下降，至今天上午9時水位高程1013.9公尺，10小時內水位下降6.8公尺，水量減少約75萬立方公尺，但尚無因此對下游水位造成明顯抬升。

昨天已依程序發布紅色警戒通報單，通報花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位應進行強制疏散撤離收容等避難作業，林業保育署同步發送災防告警CBS簡訊，提醒下游民眾立即依據政府疏散撤離避難指令；今天上午8時40分再發布紅色警戒通報單，請相關單位持續保持警戒。