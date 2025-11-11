林保署：馬太鞍堰塞湖若一次潰決 河道水位升35公分

快訊

中央社／ 花蓮縣11日電

花蓮馬太鞍溪水已漫流至萬榮鄉明利村、省道台9線等處，林保署今天監測，堰塞湖溢流口持續緩慢沖刷下切，若壩體因沖刷造成一次性潰決，估計剩餘水量流出後，下游河道水位平均將抬升約35公分。

農業部林業及自然保育署花蓮分署發布訊息表示，馬太鞍溪堰塞湖今天監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1013.9公尺，湖區面積8.6公頃，蓄水量為90.4萬噸。堰塞湖溢流口持續緩慢沖刷下切，若壩體因沖刷造成一次性潰決，剩餘水量流出預估將導致下游河道水位平均抬升35公分。

依據水利署第九河川分署緊急應變小組於今天1時發布通報單指出，馬太鞍溪水位依實際降雨推算，已超過二級警戒水位。

另外，中央氣象署11時定量降水預報，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量181.16毫米，且海上陸上颱風警報將花蓮縣列為大豪雨地區。

林保署花蓮分署指出，鳳凰颱風期間堰塞湖水位變化自昨天晚間11時水位高程1020.7公尺，溢流口逐漸沖刷下降，至今天上午9時水位高程1013.9公尺，10小時內水位下降6.8公尺，水量減少約75萬立方公尺，但尚無因此對下游水位造成明顯抬升。

昨天已依程序發布紅色警戒通報單，通報花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位應進行強制疏散撤離收容等避難作業，林業保育署同步發送災防告警CBS簡訊，提醒下游民眾立即依據政府疏散撤離避難指令；今天上午8時40分再發布紅色警戒通報單，請相關單位持續保持警戒。

馬太鞍溪 花蓮縣政府 堰塞湖
相關新聞

台東縣徽涉仿冒？議員指跟日本上市公司LOGO九成像

台東縣府3年前啟用新縣徽（形象識別標誌），以台東的「東字」五條橫線當設計概念，象徵「公路線、海岸線、山稜線、地平線」及向...

影／鳳凰大豪雨 馬太鞍溪便道淹沒、台9線滾滾泥流再現

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮縣今天下起大豪雨，馬太鞍溪便道因溪流水量太大遭淹沒，目視已看不到便道；萬榮鄉明利村...

雨勢不斷 基隆發生落石、積水災情 今早拖板車肇禍 撞倒基隆港圍牆

基隆市雨勢不斷，1輛曳引拖板車今天上午行駛中山三路時發生事故，撞倒基隆港的圍牆。深澳坑路邊坡落石，工務處上午派員清除。中...

民團助首波118件再生家具送花蓮光復 北市環局：有需求就再送

花蓮馬太鞍堰塞湖洪流重創光復，北市環保局與民間團體公私協力，援贈首波118件再生家具，助災民盡快恢復正常生活；台北效力志...

鳳凰颱風陸警已發 中部海巡沿海岸勸離民眾別停留觀浪！

鳳凰颱風陸上警報已發布，中南部沿海風浪明顯增強，浪高持續攀升，海巡署中部分署呼籲民眾提高警覺，海巡人員今天早上開始沿海岸...

鳳凰颱風逼近前夕 中國佛教會募1800萬元急援花蓮受災戶

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，鳳凰颱風即將到來，颱風前夕中國佛教會近日在光復高級商工職業學校舉辦「關懷慰助金發放活...

