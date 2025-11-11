快訊

雨勢不斷 基隆發生落石、積水災情 今早拖板車肇禍 撞倒基隆港圍牆

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市雨勢不斷,1輛曳引拖板車今天上午行駛中山三路時發生事故,撞倒基隆港的圍牆。圖／讀者提供
基隆市雨勢不斷，1輛曳引拖板車今天上午行駛中山三路時發生事故，撞倒基隆港的圍牆。圖／讀者提供

基隆市雨勢不斷，1輛曳引拖板車今天上午行駛中山三路時發生事故，撞倒基隆港的圍牆。深澳坑路邊坡落石，工務處上午派員清除。中正區調和街因山上水流渲洩而下，路面滿是黃色泥水，環保局堆放沙包將水流導引排入涵洞，防止災情擴大。

信義區深澳坑路7-11滿福門市對面山壁、基深宮外牆上方的邊坡，昨晚都發生落石，當地孝深里長郭姵萱回報區公所善後，並提醒民眾不要跨越封鎖線，以免發生危險。

基市府工務處昨晚派員至場勘查，發現落石仍零星掉落，封閉人行道，今晨調派人員及挖土機進場善後。

中正區調和街今天有大量泥水，從山上渲洩而下，溢流到調和街，影響交通沆。環保局先到場，堆放沙包將把泥水引導到涵洞，避免繼續流往車道。當地地勢較低窪的醫院，急忙架設防水擋板及堆放沙包，預防水流灌入院區。

基隆市東信路昔日副市長官邸圍牆日前倒塌，當地東信里長賴姵绮說，里民經常從當地經過，颱風要來了，很擔心其他圍牆跟著倒塌。

工務處養護工程科長廖俊育說，圍牆坍塌時就設封鎖線，防止人車接近發生危險。圍牆年久失修，加上有盤根錯節的植栽，增加不少重量，因而傾倒，後續會由市府綜合發展處負責維修。

基隆市調和街因山上水流渲洩而下，路面滿是黃色泥水,環保局堆放沙包將水流導引排入涵洞,防止災情擴大。圖／讀者提供
基隆市調和街因山上水流渲洩而下，路面滿是黃色泥水，環保局堆放沙包將水流導引排入涵洞，防止災情擴大。圖／讀者提供
基隆市調和街因山上水流渲洩而下，路面滿是黃色泥水，環保局堆放沙包將水流導引排入涵洞，防止災情擴大。圖／讀者提供
基隆市調和街因山上水流渲洩而下，路面滿是黃色泥水，環保局堆放沙包將水流導引排入涵洞，防止災情擴大。圖／讀者提供

