影／鳳凰大豪雨 馬太鞍溪便道淹沒、台9線滾滾泥流再現

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮縣今天下起大豪雨，馬太鞍溪便道因溪流水量太大遭淹沒，目視已看不到便道；萬榮鄉明利村道路昨晚出現泥流，洪水更通過花45線道路沖到台9線上，今天上午台9線231公里處仍可見到滾滾洪水。

中央氣象署針對花蓮發布大豪雨特報，鳳林警分局指出，今天發現溪底涵管便道全部淹沒在洪水中，是否被沖毀不確定，需等待洪水退去後才能確認。

警方表示，昨晚馬太鞍溪泥水大量從上游處沿萬榮鄉明利村山邊，流到花45線流向台9線231公里處，今早台9線230至231公里處有水流淹沒北上車道，目前仍維持人車管制中；而明利村馬太鞍聚會所周遭昨晚經過滾滾泥流後，馬路上都是泥砂。

明利村長林萬成說，昨天傍晚村內寬約3公尺的大排水突然滿起來，泥流持續往外溢流，初步了解村內有3戶被泥流淹到，不過村民昨天就已經撤離，無人受困。水流都是一陣一陣來，最高可能淹到快1公尺。他認為因要做馬太鞍溪疏濬道路，跟堤防跟河床平行的，那時候就很擔心溪水從破口那邊流進部落，官方卻說沒有問題。