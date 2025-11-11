快訊

民團助首波118件再生家具送花蓮光復 北市環局：有需求就再送

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市環保局與民團公私協力，幫助光復災民重建家園，此為台北效力志工團日前協助將再生傢具送到災戶家中。圖／北市環保局提供
北市環保局與民團公私協力，幫助光復災民重建家園，此為台北效力志工團日前協助將再生傢具送到災戶家中。圖／北市環保局提供

花蓮馬太鞍堰塞湖洪流重創光復，北市環保局與民間團體公私協力，援贈首波118件再生家具，助災民盡快恢復正常生活；台北效力志工團持續協助調查當地需求，環保局會依現有資源、視受災戶需求，提供援贈，「只要受災戶有需求，環保局就會再送出第二波、第三波。」

環保局2013年起持續推動「再生家具·讓愛永續」援贈計畫，至今年9月底已贈送被扶助家庭共3777件再生家具。其他縣市如有發生急難需援助時，環保局會依現有存貨，盤點可提供援贈的再生家具，例如前年8月卡努颱風重創南投山區，環保局攜手民間團體台北效力志工團，援贈52件再生家具給信義鄉、仁愛鄉等災戶。

今年9月樺加沙颱風釀馬太鞍堰塞湖潰堤，光復鄉災情嚴重。歷經各界協助清除淤泥、整頓家園，終於能回家了，但因為許多家具全毀，缺乏生活起居必備的餐桌椅、寢具、儲物櫃等家具重建家園。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，北市府10月8日函文花蓮縣政府，表達市府可提供援贈給有需要的災民，也請花蓮縣環保局協助調查，若當地民眾有需求可於11月底前洽花蓮縣政府環保局登記。

林鈺惠說，因著2023年與台北效力志工團的合作經驗，此次局主動聯絡並表達希望合作的意願。環保局整理再生家具的援贈清冊後，首批捐贈118件再生家具給花蓮縣光復鄉，包含衣櫥、餐桌椅、床組、斗櫃、電視櫃等，由台北效力志工團11月8日、9日分送至光復鄉受災戶家庭中。

環保局指出，這些再生家具源於清潔隊收運北市家戶排出的舊家具，經由環保局資源回收隊師傅巧手翻修後，讓家具煥然一新、重新賦予新生命。

台北效力志工團日前在臉書粉專號召「搬運超人」，為光復盡一分心力。他們11月7日前往北市再生家具展示場，將整理好的家具裝載至17或26噸貨車，再以2天時間分送給災民。

台北效力志工團說，再次展開「再生家具送愛到花蓮光復鄉」行動，這次的援助不僅是一場物資運送，更是能讓災區重拾希望的溫暖力量；透過再生家具的提供，讓受災居民能夠逐步恢復家的樣子，在熟悉的生活氣息中重建信心。效力與北市環保局攜手，期望每一戶家庭都能在災後重新找回安定與笑容，讓家的溫度再次亮起。

北市環保局攜手民間團體台北效力志工團，日前援贈首波118件再生家具，助災民盡快恢復正常生活。圖／北市環保局提供
北市環保局攜手民間團體台北效力志工團，日前援贈首波118件再生家具，助災民盡快恢復正常生活。圖／北市環保局提供

