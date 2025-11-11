鳳凰颱風陸警已發 中部海巡沿海岸勸離民眾別停留觀浪！

鳳凰颱風陸上警報已發布，中南部沿海風浪明顯增強，浪高持續攀升，海巡署中部分署呼籲民眾提高警覺，海巡人員今天早上開始沿海岸勸離民眾，提醒切勿前往海邊觀浪、戲水或從事任何海上活動，以免發生危險。

根據資料顯示鳳凰颱風目前仍維持中颱強度，氣象署已於今天清晨發布陸上颱風警報，海巡署中部分署轄內各縣市政府將陸續劃設並公告警戒區，請民眾勿進入！為杜絕颱風期間觀浪釀災情憾事，若民眾未經許可擅自進入警戒區，將依災害防救法逕行開立舉發單，函送地方政府裁罰5萬元以上至25萬元以下罰鍰。