鳳凰颱風陸警已發 中部海巡沿海岸勸離民眾別停留觀浪！
鳳凰颱風陸上警報已發布，中南部沿海風浪明顯增強，浪高持續攀升，海巡署中部分署呼籲民眾提高警覺，海巡人員今天早上開始沿海岸勸離民眾，提醒切勿前往海邊觀浪、戲水或從事任何海上活動，以免發生危險。
根據資料顯示鳳凰颱風目前仍維持中颱強度，氣象署已於今天清晨發布陸上颱風警報，海巡署中部分署轄內各縣市政府將陸續劃設並公告警戒區，請民眾勿進入！為杜絕颱風期間觀浪釀災情憾事，若民眾未經許可擅自進入警戒區，將依災害防救法逕行開立舉發單，函送地方政府裁罰5萬元以上至25萬元以下罰鍰。
中部分署提醒民眾，颱風來襲時請遵循政府發布之防災指引，並可透過「Go Ocean 海洋遊憩風險資訊平台」查詢即時海象與風險熱區，避免進入危險海域，保障自身與救援人員安全。若於港口或岸際發生危安情事，可撥打「118」海巡報案專線，海巡人員將第一時間投入救援，把握黃金搶救時機。
