鳳凰颱風逼近前夕 中國佛教會募1800萬元急援花蓮受災戶

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
中國佛教會近日在光復高級商工職業學校舉辦「關懷慰助金發放活動」，副理事長見引法師協助災民確認資料。圖／中國佛教會提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，鳳凰颱風即將到來，颱風前夕中國佛教會近日在光復高級商工職業學校舉辦「關懷慰助金發放活動」，發放2500份慰問金，總金額共1800萬元，希望幫助光復鄉7村與鳳林鎮3里的受災戶挺過艱難時刻。

這次慰助金發放對象包括光復鄉7村（大平、大馬、大安、大華、大同、東富、北富）及鳳林鎮3里（長橋、大榮、山興），罹難及失聯者每人可領取3萬元慰助金，受災戶每戶則可領取7000元，希望協助災後生活重建。

活動開始前也舉行灑淨祈福法會，祈願罹難者往生西方極樂、受災戶離苦得樂，社會四時無災、風調雨順。中國佛教會理事長心茂法師表示，這次災情重大，佛教會以佛陀「同體大悲」精神為本，動員全國佛教界，希望以善念與資源幫助災民早日重建家園。

副理事長見引法師指出，災民目前最急需的是重整家園與添購家具，希望這筆慰問金能提供最實際的協助。而公告發布3日就有超過200位志工加入協助，全心投入，秘書長修懿法師說：「台灣人的愛心真的是第一名！」

受災戶李小姐清晨3點就來排隊，她說，家裡一樓全毀、家具也報銷，重建之路遙遠，現在又是颱風要來，真的很艱難。這筆慰問金就像一束光，讓人重新燃起希望。內政部、花蓮縣政府、縣議會代表也都到場致意，議長張峻感謝全國佛教界展現速度，帶給花蓮鄉親溫暖。

中國佛教會近日在光復高級商工職業學校舉辦「關懷慰助金發放活動」，並捐贈善款給光復鄉警消單位。圖／中國佛教會提供
中國佛教會近日在光復高級商工職業學校舉辦「關懷慰助金發放活動」，法師前往保安寺舉行祝禱總迴向。圖／中國佛教會提供
鳳凰颱風前夕，中國佛教會近日在光復高級商工職業學校舉辦「關懷慰助金發放活動」，發放2500份慰問金。圖／中國佛教會提供
佛教 受災戶 鳳凰颱風
