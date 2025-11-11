少買40輛電動公車 基市府：交部允保留補助

基市府建置電動公車充電場站受阻，明年採購電動公車從70輛下修至30輛。議長童子瑋嘆，「過了這個村就沒這個店」，恐流失2.3億元中央補助款。市府回應，交通部承諾保留經費，待場站完成後續補助。

立院交通委員會昨到基隆考察交通建設，聚焦基隆捷運、國道1號五堵交流道增設北出匝道可行性評估、公路公共運輸永續及交通平權計畫、TPASS通勤月票及基隆電動大客車汰舊換新方案。

基市公車車齡偏高，市府規畫分階段汰舊換新，分批採購電動公車，未來再結合公車路線調整與TPASS制度，建構更綿密便捷的低碳運輸網絡。市長謝國樑說，基隆捷運與電動公車的推動，是基隆邁向低碳交通城市的重要關鍵。

公車處原本計畫同步設置5處充電場站，因經費高於原估預算，加上水保限制工期延長，決定只先在八斗子設站，首批計畫採購70輛電動公車減至30輛。

謝國樑說，全市預計要建置7到9個充電場站，每個場站建置經費8000萬元。八斗子充電場站預計明年第3季完工，新採購的電動公車明年底上路。

童子瑋表示，交通部補助若當年度未能核撥、發包完成，原則上會隨年度結束而失效。市府減少買電動公車，恐失去中央2.3億元補助款。

基市府發言人呂謦瑋回應，中央補助電動公車經費年度結束即失效並非事實，公車處明年只採購30輛電動公車，是受限充電場站建置速度，交通部也承諾，將保留經費至場站完成後持續補助。