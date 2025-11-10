立院交委會基隆考察 林沛祥等人關注增設七堵北出匝道、基捷期程

立法院交通委員會今天到基隆市考察交通建設，立委林沛祥會後表示，考察聚焦基隆捷運推進、TPASS交通月票補助、五堵至汐止拓寬工程、增設七堵北出匝道計畫及電動公車汰換進度，交通部和基市府官員面對面討論並確認時程。

林沛祥說，考察會議由交通委員會召委林國成主持，交通部長陳世凱率相關單位官員出席，基隆市長謝國樑和他全程陪同。

基隆捷運建設已進入實質審查階段，林沛祥說，基隆市民要的是進度與效率，希望能在11月底前送交工程會審查。

林沛祥轉述陳世凱的回應，指交通部會全力協助，並承諾11月底前送工程會，讓捷運計畫得以加速推動。全國軌道建設預算普遍吃緊，考量基隆長期補助不足、財政級距較弱，未來將優先列入中央支援的範圍。

基市府交通處簡報國道1號增設七堵北出匝道計畫，認為可紓解五堵交流道長期壅塞問題，已完成地方說明會並凝聚共識，目前計畫送高公局審議中。

林沛祥說，增設七堵北出匝道對改善區域交通具有即時成效，請交通部加速審議、不要再讓案子卡關。林也轉述陳世凱的回應，表示會給予協助，請高公局加速審議程序，期待計畫能早日啟動。

有關國道工程，林沛祥指出，五堵至汐止拓寬工程多次延宕，應明確訂出審議時程，避免一拖再拖。林國成請基市府與高公局12月前完成地方意見與設計細節的對齊，最晚明年1月送高公局委員會審議。陳世凱則承諾，請高公局程序化加速審查，確保拓寬後不會產生新的交通瓶頸。