快訊

獨／公股金控從旗下投信先整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

辛龍無預警復出！無悔愛過劉真「此生再也不結婚」

立院交委會基隆考察 林沛祥等人關注增設七堵北出匝道、基捷期程

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，基市長謝國樑（中）和立法院交通委員會召委林國成（左）、立委林沛祥（右），會後對外說明各項交通建設執行進度與未來規畫。記者邱瑞杰／攝影
立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，基市長謝國樑（中）和立法院交通委員會召委林國成（左）、立委林沛祥（右），會後對外說明各項交通建設執行進度與未來規畫。記者邱瑞杰／攝影

立法院交通委員會今天到基隆市考察交通建設，立委林沛祥會後表示，考察聚焦基隆捷運推進、TPASS交通月票補助、五堵至汐止拓寬工程、增設七堵北出匝道計畫及電動公車汰換進度，交通部和基市府官員面對面討論並確認時程。

林沛祥說，考察會議由交通委員會召委林國成主持，交通部長陳世凱率相關單位官員出席，基隆市長謝國樑和他全程陪同。

基隆捷運建設已進入實質審查階段，林沛祥說，基隆市民要的是進度與效率，希望能在11月底前送交工程會審查。

林沛祥轉述陳世凱的回應，指交通部會全力協助，並承諾11月底前送工程會，讓捷運計畫得以加速推動。全國軌道建設預算普遍吃緊，考量基隆長期補助不足、財政級距較弱，未來將優先列入中央支援的範圍。

基市府交通處簡報國道1號增設七堵北出匝道計畫，認為可紓解五堵交流道長期壅塞問題，已完成地方說明會並凝聚共識，目前計畫送高公局審議中。

林沛祥說，增設七堵北出匝道對改善區域交通具有即時成效，請交通部加速審議、不要再讓案子卡關。林也轉述陳世凱的回應，表示會給予協助，請高公局加速審議程序，期待計畫能早日啟動。

有關國道工程，林沛祥指出，五堵至汐止拓寬工程多次延宕，應明確訂出審議時程，避免一拖再拖。林國成請基市府與高公局12月前完成地方意見與設計細節的對齊，最晚明年1月送高公局委員會審議。陳世凱則承諾，請高公局程序化加速審查，確保拓寬後不會產生新的交通瓶頸。

林沛祥表示，基隆的交通發展需要中央與地方緊密合作，無論是捷運、TPASS、增設七堵北出匝道、拓寬工程或電動公車，市民要的是實際進度，不是無止盡的等待。感謝交通部與相關單位積極回應，帶動基隆城市整體發展。

立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，立委林沛祥（右）感謝交通部長陳世凱支持基隆交通建設。圖／立委林沛祥服務處提供
立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，立委林沛祥（右）感謝交通部長陳世凱支持基隆交通建設。圖／立委林沛祥服務處提供
立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，立委和交通部、基市府官員討論基隆交通建設需求及作業進度。圖／立委林沛祥服務處提供
立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，立委和交通部、基市府官員討論基隆交通建設需求及作業進度。圖／立委林沛祥服務處提供
立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，立委林沛祥感謝交通部與相關單位積極回應基隆交通建設需求。圖／立委林沛祥服務處提供
立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，立委林沛祥感謝交通部與相關單位積極回應基隆交通建設需求。圖／立委林沛祥服務處提供

基隆捷運 林沛祥 交通部長

延伸閱讀

台肥新董座生變 林沛祥：吳音寧爭議大讓政院急轉彎

桃機三航廈北廊廳拚年底啟用 陳世凱視察營運整備情形

桃機第三航廈北登機廊廳預計年底試營運 陳世凱實地視察瞭解工程進度

影／國考人數雪崩卻調漲報名費？藍委批虧空考生扛

相關新聞

基市府採購電動公車縮水 童子瑋嘆過了這村沒這店

交通部補助基市府採購電動公車，但因充電場站建置受阻，明年採購數量從70輛下修至30輛。基隆市議長童子瑋感嘆，「過了這個村...

立院交委會基隆考察 林沛祥等人關注增設七堵北出匝道、基捷期程

立法院交通委員會今天到基隆市考察交通建設，立委林沛祥會後表示，考察聚焦基隆捷運推進、TPASS交通月票補助、五堵至汐止拓...

鳳凰颱風來襲 台東縣府公告向陽山區等地劃定管制區

鳳凰颱風逼近台灣，台東縣府公告，劃定向陽山等區域為限制管制區，並自今天下午5時30分起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依...

影／花蓮馬太鞍明利部落惡水淹過路面 地方憂心明天過後

鳳凰颱風尚未登陸襲台，豪大雨已經對花蓮縣萬榮鄉明利村部落活動中心大排泥水已淹過路面。議員簡智龍告訴記者，目前人員平安，但...

鳳凰颱風恐為南橫山區帶來豪雨 台東向陽至初來今晚10時封路

因應鳳凰颱風來襲，台東山區總雨量可能達豪雨等級，公路局南分局宣布，今晚10時起預警性封閉台20線149K+110至199...

謝國樑力推電動公車…因充電場站建置受阻 首批採購從70輛下修至30輛

立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，基市府首批採購70輛電動公車，因相關經費遠高於估算數字，將下修至30輛。交通部表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。