基市府採購電動公車縮水 童子瑋嘆過了這村沒這店

交通部補助基市府採購電動公車，但因充電場站建置受阻，明年採購數量從70輛下修至30輛。基隆市議長童子瑋感嘆，「過了這個村就沒有這個店」，為此將少掉2.3億元中央補助款。市府回應，交通部承諾將保留經費，待場站完成後持續補助，請民眾安心。

立法院交通委員會昨到基隆考察交通建設，基隆市公車處簡報基隆電動大客車汰舊換新方案時說，原本計畫同步設置5處充電場站，但因經費高於原估預算，加上水保限制工期延長，決定只先在八斗子設站，首批計畫採購70輛電動公車，將減至30輛。

童子瑋在臉書貼文，對此事發表看法時說，常常看到有市民抱怨很多公車老舊，有新車可以上路，對市民、對司機，甚至外地的觀光客，都是很重要的基礎建設，能夠採購更新更好的車子給市民，絕對是提升基隆交通品質重要的工作。

童子瑋說，交通部今年3月核定補助基市府採購93輛全新電動公車，市府卻在10月16日發函給公車處，告知今年只會辦理30輛公車採購作業。

童子瑋指出，依照規定交通部對地方政府的電動公車補助，是依年度預算編列，如果當年度未能核撥、發包完成，原則上就會隨年度結束而失效。也就是說，過了這個村就沒有這個店，基隆市直接少了63輛公車，等於失去2.3億元補助款，加上國產補助180萬，可能會高達3億。

童子瑋說，如果因為充電站不足，就算買了車，可能也無法上路，「說真的，我是真的很頭痛」，市府拜託要用心一點，不能常常一邊喊窮，一邊說沒錢，一邊說中央沒補助，然後給補助後又不用，這樣市政的品質怎麼可能會變好？

基市府發言人呂謦瑋回應，中央補助電動公車在經費年度結束失效，並非事實。公車處明年只採購30輛電動公車，是受限充電場站建置速度。交通部也承諾，將保留經費至場站完成後持續補助。

立委林沛祥說，今天他與交委會召委林國成，都關切基隆已核93輛、僅上路30輛的落差，要求交通部允許未使用的車輛名額滾動保留。