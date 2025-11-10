快訊

基市府採購電動公車縮水 童子瑋嘆過了這村沒這店

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，基市長謝國樑（中）和立法院交通委員會召委林國成（左）、立委林沛祥（右），對外說明各項交通建設執行進度與未來規畫。記者邱瑞杰／攝影
立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，基市長謝國樑（中）和立法院交通委員會召委林國成（左）、立委林沛祥（右），對外說明各項交通建設執行進度與未來規畫。記者邱瑞杰／攝影

交通部補助基市府採購電動公車，但因充電場站建置受阻，明年採購數量從70輛下修至30輛。基隆市議長童子瑋感嘆，「過了這個村就沒有這個店」，為此將少掉2.3億元中央補助款。市府回應，交通部承諾將保留經費，待場站完成後持續補助，請民眾安心。

立法院交通委員會昨到基隆考察交通建設，基隆市公車處簡報基隆電動大客車汰舊換新方案時說，原本計畫同步設置5處充電場站，但因經費高於原估預算，加上水保限制工期延長，決定只先在八斗子設站，首批計畫採購70輛電動公車，將減至30輛。

童子瑋在臉書貼文，對此事發表看法時說，常常看到有市民抱怨很多公車老舊，有新車可以上路，對市民、對司機，甚至外地的觀光客，都是很重要的基礎建設，能夠採購更新更好的車子給市民，絕對是提升基隆交通品質重要的工作。

童子瑋說，交通部今年3月核定補助基市府採購93輛全新電動公車，市府卻在10月16日發函給公車處，告知今年只會辦理30輛公車採購作業。

童子瑋指出，依照規定交通部對地方政府的電動公車補助，是依年度預算編列，如果當年度未能核撥、發包完成，原則上就會隨年度結束而失效。也就是說，過了這個村就沒有這個店，基隆市直接少了63輛公車，等於失去2.3億元補助款，加上國產補助180萬，可能會高達3億。

童子瑋說，如果因為充電站不足，就算買了車，可能也無法上路，「說真的，我是真的很頭痛」，市府拜託要用心一點，不能常常一邊喊窮，一邊說沒錢，一邊說中央沒補助，然後給補助後又不用，這樣市政的品質怎麼可能會變好？

基市府發言人呂謦瑋回應，中央補助電動公車在經費年度結束失效，並非事實。公車處明年只採購30輛電動公車，是受限充電場站建置速度。交通部也承諾，將保留經費至場站完成後持續補助。

立委林沛祥說，今天他與交委會召委林國成，都關切基隆已核93輛、僅上路30輛的落差，要求交通部允許未使用的車輛名額滾動保留。

林沛祥轉述交通部長陳世凱的回應，陳指電動公車補助將持續辦理、可逐年滾動使用。在場的公路局官員補充說明，年度未使用額度，可於後續年度再提，不會消失。

立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，立委和交通部、基市府官員討論基隆交通建設需求及作業進度。圖／基市府提供
立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，立委和交通部、基市府官員討論基隆交通建設需求及作業進度。圖／基市府提供
交通部補助基市府採購電動公車，但因充電場站建置受阻，明年採購數量從70輛下修至30輛。基隆市議長童子瑋感嘆，「過了這個村就沒有這個店」，為此將少掉2.3億元中央補助款。圖／取自童子瑋臉書
交通部補助基市府採購電動公車，但因充電場站建置受阻，明年採購數量從70輛下修至30輛。基隆市議長童子瑋感嘆，「過了這個村就沒有這個店」，為此將少掉2.3億元中央補助款。圖／取自童子瑋臉書

鳳凰颱風來襲 台東縣府公告向陽山區等地劃定管制區

鳳凰颱風逼近台灣，台東縣府公告，劃定向陽山等區域為限制管制區，並自今天下午5時30分起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依...

影／花蓮馬太鞍明利部落惡水淹過路面 地方憂心明天過後

鳳凰颱風尚未登陸襲台，豪大雨已經對花蓮縣萬榮鄉明利村部落活動中心大排泥水已淹過路面。議員簡智龍告訴記者，目前人員平安，但...

鳳凰颱風恐為南橫山區帶來豪雨 台東向陽至初來今晚10時封路

因應鳳凰颱風來襲，台東山區總雨量可能達豪雨等級，公路局南分局宣布，今晚10時起預警性封閉台20線149K+110至199...

謝國樑力推電動公車…因充電場站建置受阻 首批採購從70輛下修至30輛

立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，基市府首批採購70輛電動公車，因相關經費遠高於估算數字，將下修至30輛。交通部表示...

鳳凰來襲風勢變大 台東金城武樹加強防護、南迴2路段防大浪

受鳳凰颱風影響，台東各地風雨增強，池上鄉風勢強勁，鄉公所今天中午調派吊車前往伯朗大道為「金城武樹」加強保固，以防強風吹倒...

