鳳凰颱風來襲 台東縣府公告向陽山區等地劃定管制區

鳳凰颱風逼近台灣，台東縣府公告，劃定向陽山等區域為限制管制區，並自今天下午5時30分起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法處罰5萬元以上、25萬元以下。

台東縣府依災害防救法規定，公告劃定「向陽山區至大武山區（含中央山脈及海岸山脈）、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍。

縣府也提醒，非持有通行證或應緊急避難之需要者，颱風來襲期間，民眾不得從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等危險活動，如違反規定將依法舉發。

此外，海巡單位將執行縣內岸際（高潮線起向臨陸側100公尺內，住宅區及海堤線內除外）管制措施，並立即強制縣內各港口、泊區內大陸船員暫置漁船進港避風及船員上岸安置。