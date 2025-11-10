謝國樑力推電動公車…因充電場站建置受阻 首批採購從70輛下修至30輛

立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，基市府首批採購70輛電動公車，因相關經費遠高於估算數字，將下修至30輛。交通部表示不補助設置充電場站，市府將在明年追加預算，先在八斗子設站，未來再編預算建置，全市預計設7至9個充電場站。

交委會召委林國成和立委林沛祥、廖先翔，今在市府4樓禮堂，與交通部長陳世凱等交通部官員、基隆市長謝國樑和市府團隊，討論基隆的交通建設需求和進度。

市府在簡報提出5項交通建設及公共運輸發展議題，與交通部討論並爭取經費支持，分別為基隆捷運建設基本設計經費審議進度、國道1號五堵交流道改善（增設七堵北出匝道）可行性評估、公路公共運輸永續及交通平權計畫、TPASS行政院通勤月票執行計畫及基隆市電動大客車汰舊換新方案。

謝國樑說，基隆捷運與電動公車的推動，是基隆邁向低碳交通城市的重要關鍵。基隆與大台北交通緊密相連，通勤人口龐大，基隆捷運建設可有效紓解七堵至樹林間鐵路壅塞問題，並提供市民更便捷的大眾運輸選擇，滿足首都生活圈通勤需求。

基隆電動公車採購案也是基市府施政重點，交通處長陳耀川表示，公車處現有車隊平均車齡偏高，規畫分階段汰舊換新，優先導入電動公車取代現有相對高汙染的公車，未來再結合公車路線調整與TPASS制度，建構更綿密便捷的低碳運輸網絡。

基隆市公車處簡報電動公車採購案執行進度，指充電場站受營建缺工、水保法限制，經費倍增，工期也會延長，原本計畫首期同步設置八斗子、太白莊、暖暖、國家新城、和平島充電場站，改成只先在八斗子設站，明年第3季完工。首批採購70輛公車，也將減至30輛。

陳世凱表示，中央長期關注基隆交通建設，了解通勤與公共運輸服務的迫切需求，經費補助與行政協調會全力支持，與市府攜手推進捷運工程、道路改善及公共運輸轉型，以實際行動解決基隆長年交通瓶頸，提升整體運輸效能與市民通勤品質。

謝國樑會後說，全市預計要建置7到9個充電場站，每個場站建置經費8000萬元，因為交通部不補助建置費用，全部要由市庫支應。未來逐年編列的預算中，充電場站經費用會最優先編列。

林國成表示，謝國樑非常關心無碳公車推動進動，基市府也會持續作業，交通部和市府也有取得一些共識，過去基隆電動公車做的不錯，市府也會持續推動無碳運具，他和林沛祥在立法院也會繼續支持。