鳳凰來襲風勢變大 台東金城武樹加強防護、南迴2路段防大浪

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
東部風勢逐漸變強，台東池上鄉公所雇工加強防護金城武樹。圖／池上鄉公所提供
東部風勢逐漸變強，台東池上鄉公所雇工加強防護金城武樹。圖／池上鄉公所提供

鳳凰颱風影響，台東各地風雨增強，池上鄉風勢強勁，鄉公所今天中午調派吊車前往伯朗大道為「金城武樹」加強保固，以防強風吹倒樹木。此外，今天（11月10日）下午5時起，公路局將針對台9線南興路段及多良路段的北上外車道進行交通管制。

今天中午，池上一帶風勢變強，工人在強風中為金城武樹綁好固定繩索。池上鄉長林建宏說，雖然鳳凰颱風尚未發布海上颱風警報，公所已經備好250個沙包，鄉親可登記領取，趁著風雨變大前，金城武樹已經完成固定作業。

台東市公所表示，明天上午9時至12時，市公所清潔隊（寶桑路12號）將開放市民領取沙包，每人限領5包。

公路局大武工務段指出，台9線422K+500至424k+600（南興路段）、401K至405K（多良路段)，沿海風浪漸強，恐受海浪侵襲，預計11月10日下午5時實施北上外車道交通管制，內車道正常通行。

此外，相關人員會每小時觀察浪高及路況調整車道管制措施，後續視天候狀況及巡查道路安全後再恢復北上車道通行。

為防止海浪侵襲造成危險，台9線多良路段的北上外車道今天下午5時起進行交通管制。圖／大武工務段提供
為防止海浪侵襲造成危險，台9線多良路段的北上外車道今天下午5時起進行交通管制。圖／大武工務段提供
台東池上鄉公所備妥250個沙包給鄉民領取。圖／池上鄉公所提供
台東池上鄉公所備妥250個沙包給鄉民領取。圖／池上鄉公所提供

