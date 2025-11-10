鳳凰來襲風勢變大 台東金城武樹加強防護、南迴2路段防大浪

受鳳凰颱風影響，台東各地風雨增強，池上鄉風勢強勁，鄉公所今天中午調派吊車前往伯朗大道為「金城武樹」加強保固，以防強風吹倒樹木。此外，今天（11月10日）下午5時起，公路局將針對台9線南興路段及多良路段的北上外車道進行交通管制。

今天中午，池上一帶風勢變強，工人在強風中為金城武樹綁好固定繩索。池上鄉長林建宏說，雖然鳳凰颱風尚未發布海上颱風警報，公所已經備好250個沙包，鄉親可登記領取，趁著風雨變大前，金城武樹已經完成固定作業。

台東市公所表示，明天上午9時至12時，市公所清潔隊（寶桑路12號）將開放市民領取沙包，每人限領5包。

公路局大武工務段指出，台9線422K+500至424k+600（南興路段）、401K至405K（多良路段)，沿海風浪漸強，恐受海浪侵襲，預計11月10日下午5時實施北上外車道交通管制，內車道正常通行。