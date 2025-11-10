謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場 落石已清除、岩壁裂縫待勘封路防災

基隆市長謝國樑今天到暖暖區興隆街，了解山壁坍方落石搶修進度。工務處長簡翊哲說，邊坡浮石都已清除，但距路面約40公尺處有塊12公尺高的岩石，部分結理開裂，因此道路持續封閉。颱風過後再勘查，決定要以錨定或削壁方式，避免危及下方人車。

謝國樑聽取工務處簡報，以及暖暖區選出的市議員連恩典、林旻勳和陳冠羽，反映民眾心聲及建議後，指示工務處、交通處和暖暖區公所，持續觀察邊坡動態。

謝國樑表示，市府團隊下午5時會在災害應變中心召開準備會議，鳳凰颱風雖從台灣西南部登陸，但基隆地區雨勢會非常的大，呼籲民眾做好防颱準備，市府也會盡力把防災工作做好。

簡翊哲說，興隆街的邊坡7日下午2點左右發生落石，工務處獲報派員到現場勘察，發現崩落路面的土石約80立方公尺，共約160公噸，當晚10時左右全數清除。

工務處8日上午邀請台灣省土木技師公會基隆辦事處長江枝煌、基隆市水保服務團副團長林石源及專業施工團隊會勘，在距路面約30公尺處山坡，看見4、5顆可能再次滾落的巨石，以及6、7顆也可能崩落的浮石，接著做刷坡工程，除去可能的風險。

簡翊哲說，在距路面約40公尺長約12公尺的岩壁，部分節理有開裂狀況，目前難以判定會不會有崩落的危險，因此興隆街落石路段持續封閉。鳳凰颱風即將來襲，等到風雨過後，工務處會委由專業技師前往勘察，研擬復建方案。

簡翊哲表示，復建工程原則上有兩種作法，首先是在開裂節理處施作錨定工程，固定兩塊石頭，避免崩落。其次是做邊波降坡工程，削減岩壁，增加穩定性，再做後續復建工程。