基隆2隻搜救犬通過認證 已可投入救災 協助搜救人員嗅出生命的希望

基隆市消防局編制內的2隻搜救犬，在台北、高雄接訓練1年半，已通過國際搜救犬組織A級評量，取得認證，可協助人員搜救任務。消防局今天說，設在暖暖分隊的犬舍，預計今年底啟用，為城市防災增添戰力。

基隆的搜救犬名字分別是克林（Clint）和坎蒂（Candice），克林的領犬員是小隊長羅竹君，坎蒂的領犬員是隊員温堤鈞。2組人犬去年10月至今，分別前往台北市、高雄市消防局進行移地訓練。

搜救犬是災害現場中最敏銳的夥伴，肩負著在倒塌建築、山區或瓦礫堆中搜尋被困人員的重要任務。牠們必須以靈敏的嗅覺在短時間內找出生命氣味，並透過吠叫或特定動作向領犬員發出訊號。

消防局說，搜救犬平日訓練上午著重服從、敏捷，課程包含腳側伴行、距離控制、方向指揮、搬運與移交、平面拾回、隧道與軟管、滑動平台及水平梯，確保在各種環境都能精準執行指令。

下午訓練強化搜索能力，透過吠叫示意及連續搜索，讓搜救犬能在複雜環境中快速辨識受困者位置，並保持專注不受干擾。

消防局指出，這些訓練科目，都是國際搜救犬組織（IRO）搜救犬 測驗的核心。Clint和Candice今年5月間完成IRO初級評測，10月間接受中級評測，並已接獲IRO通知，兩隻搜救犬都已通過A級評量，取得認證，正式成為搜救戰力。

羅竹君表示，Clint面對複雜地形時仍能冷靜搜尋、精準標示，是長期信任與訓練累積的成果。温堤鈞也讚賞Candice反應靈敏、動作果斷，熱情又堅定。