基隆成功「點亮國門廣場第一排」 國泰世華銀行外牆星光秀今晚點燈

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府推動「點亮國門廣場第一排」改造計畫，與國泰世華銀行公私協力，以永續光盒子概念，改造部分牆面推出「基隆山海星光秀」，今晚起播映。圖／取自邱佩琳臉書
基隆市政府推動「點亮國門廣場第一排」改造計畫，國泰世華銀行除了認養整修城隍廟地下道，並以永續光盒子概念整修外牆，成為第一個成功案例。國泰世華「基隆山海星光秀」從今晚起，每晚7時起至10時，整點播映3分鐘。

基隆市副市長邱佩琳是這次改造城市建築的功臣，全案歷時近3年8個月。她在臉書開心分享點亮國門廣場第一排，第一個市府結合企業落實環境、社會和公司治理（ESG）成功的ESG方案。

邱佩琳表示，2023年剛上任時，市長謝國樑希望有企業認養忠一路、孝二路口城隍廟前地下人行道，她出面洽談，國泰世華銀行認為取之於社會，本應回饋社會，雙方團隊相約現場會勘。銀行在了解基隆市府對於國門廣場願景及規畫後，欣然允諾願意認養地下道，以及人行道旁國泰世華大樓整個外牆換裝案。

國泰世華銀行整修地下道，採半半施工，讓行人仍能行走地下道，不用繞遠路。邱佩琳說，施工到一半，發現鋼筋支柱已經鏽蝕，國泰世華團隊也一併維修，後來又因颱風影響施工，直到今年3月13日才完工啟用。

國泰世華銀行也就整棟大樓，提出永續光盒子概念修繕方案送市府都市發展處審核，經過多次會議研討，最後決定以「Light the city up」是核心理念，將部分牆面改造成為燈光秀展示牆。

邱佩琳認為，基隆有山有海，也有深度文化歷史，如何巧妙貫穿新建築及百年城隍廟是一大考驗。

國門廣場第一排建築都是私人產權，政府只能獎勵城市美化，無法全部補助，如何落實點亮工程也是一大考驗。

邱佩琳說，希望今天國泰世華銀行自主美化外牆，未來能有更多屋主一起響應。基隆是「台灣頭」，是商港，是所有國際觀光客見到台灣的第一個印象，市府盼望執行更多公私協力方案，一起打造基隆成為台灣的驕傲和光榮。

基隆市政府推動「點亮國門廣場第一排」改造計畫，與國泰世華銀行公私協力，以永續光盒子概念，改造部分牆面推出「基隆山海星光秀」。圖／取自邱佩琳臉書
基隆市政府推動「點亮國門廣場第一排」改造計畫，與國泰世華銀行公私協力，整修忠一路、孝二路口地下道。圖／取自邱佩琳臉書
基隆市政府推動「點亮國門廣場第一排」改造計畫，與國泰世華銀行公私協力，整修忠一路、孝二路口地下道，以永續光盒子概念，改造部分牆面推出「基隆山海星光秀」。圖／取自邱佩琳臉書
基隆市政府推動「點亮國門廣場第一排」改造計畫，與國泰世華銀行公私協力，整修忠一路、孝二路口地下道，施工到一半發現鋼筋支柱已經鏽蝕，一併維修。圖／取自邱佩琳臉書
基隆市政府推動「點亮國門廣場第一排」改造計畫，與國泰世華銀行公私協力，以永續光盒子概念，改造部分牆面推出「基隆山海星光秀」。圖／取自邱佩琳臉書
基隆市政府推動「點亮國門廣場第一排」改造計畫，與國泰世華銀行公私協力，以永續光盒子概念，改造部分牆面推出「基隆山海星光秀」。圖／取自邱佩琳臉書
