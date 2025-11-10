聽新聞
花蓮光復今撤孤老、長照患者 台南西寮里民帶新家具避難

聯合報／ 記者王思慧邱瑞杰葉德正林麗玉萬于甄／連線報導
鳳凰颱風來勢洶洶，水利署正在花蓮馬太鞍溪加強堤防作業。記者王思慧／攝影
鳳凰颱風來勢洶洶，水利署正在花蓮馬太鞍溪加強堤防作業。記者王思慧／攝影

鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮光復及台南溪北、沿海居民災民餘悸猶存。光復鄉公所昨開防颱整備會議，預計今午先撤離弱勢獨居長者、長照患者，一發布紅色警戒，警戒範圍內5500人都須撤離。台南七股區西寮里有民眾「真怕了」，連帶家具也一起載走避難。

林保署花蓮分署推測此次颱風受影響鄉鎮村里，包括光復鄉大馬、大平、東富、大同、大安、大華、北富等村，還有鳳林鎮長橋、大榮、山興，及萬榮鄉明利村，共2720個門牌，以及下游的河川及公路管理單位。

光復鄉長林清水表示，會議決議今天上午開始布置7個收容所，一旦發布紅色警戒就會全面撤離，光復鄉受影響有5500多人，有收容所、依親與垂直撤離等方式，若淹水沒超過1.5公尺風險的區域，可採垂直撤離。

林清水說明，國軍預計今開始進駐，除村裡廣播外，警車也會到偏遠村落廣播，要求村鄰長一定要逐戶告知。

光復鄉大同村長邱金仲說，10日優先撤離行動不便、長者等對象，紅色警戒後，幾乎全村撤離。住光復鄉林森路陳姓男子表示，目前撤離資訊混亂，只能先在家門口與後門堆沙包，希望能平安度過。

外界憂心此次颱風路徑恐複製7月的丹娜絲颱風，剛從風災中復原的台南溪北、沿海居民相當害怕，其中，七股西寮里長柯勝強說，已在里內活動中心設置臨時避難所，準備發電機，也備妥泡麵、水及乾糧等物資，同時建立群組，請里內外出的子女若願意，可先將長輩帶回市區防颱。

七股區西寮里周姓居民說，上次颱風整個家具都因而損壞，如今新的家具才剛做好送來，又遇上相似路徑的颱風，「真的是怕了」，所以這次連帶家具一起載走，只盼颱風別再造成損失。

颱風鳳凰恐撲台，基隆漁船陸續返回港內。基隆區漁會總幹事陳文欽昨說，昨晚起漁港只進不出，因海象不佳，基隆近期有2艘漁船在富貴角海域作業時沉沒，漁民防颱更不敢輕忽。

北市副市長李四川表示，前幾天台北山區連日大雨，部分地區山坡滑落，工務局大地處團隊把握這幾天好天氣日夜趕工，可望今天全部噴漿完成。新北新店區錦秀、碧瑤社區上月底擋土牆坍塌，市府展開坡面掛網及噴漿等緊急防護措施，預計今天可完工。

