星期評論／百億拚國旅 能解花蓮觀光困境？

聯合報／ 本報記者王燕華
花蓮歷經去年地震、颱風天災，鐵路和仁─崇德間經常發生邊坡落石、土石流，導致路線中斷。圖／聯合報系資料照片

國旅近年跌落谷底，花蓮更受天災頻頻夾擊，成為「重災區」，去年震後不少餐飲、旅宿店家選擇出走或是含淚歇業，行政院喊出4年百億帶動國旅，聽來響亮卻不見具體方案，是否真能翻轉結構性的問題，幫助花蓮觀光走出泥沼，恐怕得畫上問號。

花蓮大山大海自然景觀豐富，常是國旅首選，觀光業因此成為花蓮經濟領頭羊。去年0403地震重創每年吸客近400萬人次的太魯閣國家公園，花蓮觀光頓失亮點；颱風豪雨又讓聯外鐵公路頻繁中斷，更凸顯出花蓮觀光基礎建設的脆弱。

在觀光產業還待復甦之時，今年9月馬太鞍溪堰塞湖洪災更雪上加霜，加深外界對花蓮「災難頻傳」負面印象，也讓觀光持續低迷。

從疫情到地震，中央也曾試圖提振花蓮觀光，但一次又一次補助、減免只是短期「輸血」，無法改善產業面臨的困境。

花蓮觀光難題首先是交通不穩定性，南北狹長幅員廣闊，大眾運輸難普及，多數遊客開車到花蓮，但路途遙遠，雪隧、蘇花路廊動輒塞車，主動脈鐵路又脆弱，遇大雨致災就中斷，不斷削弱旅遊信心。此外，花蓮觀光長期仰賴太魯閣吸客，未能發展出具有相同分量的景點或亮點也是關鍵。

交通部預計明年起推出國旅獎勵措施、改善相關設施，還不如為各地找出觀光新亮點，再做好不輕易中斷的交通建設。如果又是大撒幣，只是又一次的惡性循環，撒完了，問題終究會再浮現。

