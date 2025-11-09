颱風來襲 知本森林遊樂區、嘉明湖等步道明天下午預警性封閉

鳳凰颱風預估明天（10日）下午發布海上颱風警報，林業保育署台東分署表示，轄管森林育樂場域及林道自10日下午5時起預警性封閉，開放日期另行公告，嘉明湖及向陽山屋可申請退費。

林保署台東分署指出，知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段；利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道，均自10日下午5時起預警性封閉實施預警性封閉。

台東分署強調，嘉明湖國家步道及其附屬山屋自封閉至公布開放期間，可申請退還床位全額費用，但不得申請延期或另行安排其他日期床位。