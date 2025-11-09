聽新聞
0:00 / 0:00
颱風來襲 知本森林遊樂區、嘉明湖等步道明天下午預警性封閉
鳳凰颱風預估明天（10日）下午發布海上颱風警報，林業保育署台東分署表示，轄管森林育樂場域及林道自10日下午5時起預警性封閉，開放日期另行公告，嘉明湖及向陽山屋可申請退費。
林保署台東分署指出，知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段；利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道，均自10日下午5時起預警性封閉實施預警性封閉。
台東分署強調，嘉明湖國家步道及其附屬山屋自封閉至公布開放期間，可申請退還床位全額費用，但不得申請延期或另行安排其他日期床位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言