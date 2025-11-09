颱風鳳凰影響 花蓮森林育樂場域預警性休園

快訊

中央社／ 花蓮縣9日電

氣象署預計明天下午發布颱風鳳凰海警，恐有外圍環流挾帶豪大雨量，林保署花蓮分署轄管森林育樂場域自明天下午5時起預警性休園、休館及封閉，包括大農大富、佐倉步道等處。

農業部林業及自然保育署花蓮分署表示，為維護民眾安全，轄管森林育樂場域自10日下午5時起預警性休園、休館及封閉，包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館以及轄內各自然步道（佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道東段、八通關越道路鹿鳴吊橋段）。

林保署花蓮分署指出，將視天候狀況影響，確認各育樂場域安全無虞後，另行公布開放時間。提醒民眾隨時關注交通部中央氣象署報導，颱風期間儘量減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維安全。

