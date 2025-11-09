快訊

鳳凰颱風進逼！馬太鞍溪堰塞湖恐潰決 光復鄉將強制撤離5500人

若符合3前提 林保署估花蓮恐新生大型堰塞湖

中央社／ 花蓮縣9日電

受颱風鳳凰外圍環流與東北風共伴影響，花蓮可能降下豪雨。林保署推估，若24小時累積800毫米降雨量，加上馬太鞍溪堰塞湖150萬噸水量潰決及邊坡土石崩塌阻塞，可能會形成蓄水量1500萬噸的新生大型堰塞湖。

中央氣象署預估最快明天下半天發布颱風鳳凰海上警報，明天和11日東北季風及颱風外圍環流影響，有共伴效應發生，大台北及宜花地區慎防豪雨等級以上的降雨。

林業及自然保育署花蓮分署發布訊息表示，馬太鞍溪堰塞湖今天監測顯示，水位高程1019.5公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為148.9萬噸，溢流破壞後至今水位高程已下降119.5公尺，蓄水量降至溢流前的1.6%。

堰塞湖潰決後，天然壩體積約1.1億立方公尺，目前溢流口下游坡度平緩（6度），無潰決跡象；溢流口左岸還有約1億立方公尺的土砂堆積在坡面，9月25日至11月9日僅崩崖陡坡局部崩塌，無明顯整體邊坡滑動跡象。

林保署花蓮分署表示，依「馬太鞍溪堰塞湖溢流警戒發布、避難、解除機制表」，及中央氣象署今天上午發布的定量降水預報顯示，未來24小時及48小時預估累積降雨量分別為4.7毫米與281.9毫米，已達黃色警戒發布標準，也就是未來48小時預估累積降雨量200毫米。

花蓮分署今天上午9時發布黃色警戒緊急通報單，通報花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位及早進行預防性疏散撤離收容等避難前置作業，並請花蓮縣政府督導確認整備狀況。林保署也同步發送災防告警CBS（災防告警細胞廣播服務）簡訊，提醒馬太鞍溪下游民眾配合政府疏散撤離避難指令。

林保署表示，依據目前水利署加高堤防及疏濬後的馬太鞍溪下游河道地形，由專業團隊假設以下幾項極端情境同時發生情況下，模擬推估可能的影響範圍。

假設此次颱風帶來24小時累積800毫米降雨量，加上原堰塞湖150萬噸一次性潰決，及溢流口邊坡土石崩塌阻塞河道，致形成蓄水量1500萬噸的新生大型堰塞湖，且又一次性潰決等幾項極端情況同時發生的話，模擬計算後將產生4500cms（每秒立方公尺）之最大洪峰流量。

依此洪峰流量，並以較為保守的參數推估出可能的影響範圍，在經過陽明交大與台大團隊共同確認後，已提供地方政府規劃疏散撤離作業。

