鳳凰颱風逐漸逼近 彭啓明：確保光復市區不會出現泥石流

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，已請地方環保局將光復災區的淤泥、垃圾等以帆布覆蓋，確保市區不會出現泥石流現象。圖為光復鄉先前清淤圖。聯合報系資料照片
彭啓明表示，已請地方環保局將光復災區的淤泥、垃圾等以帆布覆蓋，確保市區不會出現泥石流現象。圖為光復鄉先前清淤圖。聯合報系資料照片

中央氣象署上午指出，預估明午後針對鳳凰颱風發海警，因可能和東北季風共伴效應，明後北東雨恐下到發紫。周三颱風接近，環境轉為西南風至南風，大雨及局部豪雨轉移到中南部及花東地區，北部及東北部為背風面，雨勢趨緩，有局部短暫陣雨。環境部長彭啓明表示，已請地方環保局將光復災區的淤泥、垃圾等以帆布覆蓋，確保市區不會出現泥石流現象。

根據農業部林業及自然保育署統計，目前馬太鞍溪堰塞湖水位高程約1019.5公尺，湖區面積約12.6公頃，蓄水量約150萬噸，10月1日至11月8日水位無明顯變化，目前蓄水量約為溢流前的1.6%，並維持穩定溢流。就現況研判，在未出現新增大規模崩塌或河道再度阻塞之前，蓄水量預期不致顯著增加。本次颱風警戒對象與範圍包含光復鄉（大馬村、大平村、東富村、大同村、大全村、大安村、大華村、大進村、北富村）、鳳林鎮（長橋里、大榮里、山興里）、萬榮鄉（明利村）等。

彭啓明表示，目前地方環保局已經把大型泥沙、垃圾等全部用帆布蓋起來，佛祖街的大量砂石也已蓋住，因此市區出現泥石流的機率並不高，不過排溝是否會因為強降雨而堵塞仍須留意。這次鳳凰颱風從西半部登陸，假如颱風是從東半部登陸，對於前述的狀況就不敢保證了。

由於馬太鞍溪堰塞湖上游仍多土砂，這次若颱風帶來大雨，是否有出現新的堰塞湖的可能？林保署表示，強降雨確有機會形成新的堰塞湖，以地形與現況研判，溢流口下游兩側的邊坡可能崩塌阻塞河道形成堰塞湖。假設此次颱風帶來800mm降雨量加上原堰塞湖150萬噸一次性潰決，再加上溢流口邊坡土石崩塌阻塞河道，將形成蓄水量1500萬噸的新生大型堰塞湖。

林保署指出，中央氣象署今上午5時30分發布的定量降水預報顯示，未來48小時累積降雨預測281.9 mm，已達黃色警戒標準（200mm），今日上午9時發布黃色警戒通報單+CBS簡訊，請花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位進行預防性疏散撤離收容等避難前置作業，並請花蓮縣政府督導確認整備狀況。已召開多次相關防災整備會議。

鳳凰颱風 堰塞湖 馬太鞍溪

