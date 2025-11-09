快訊

近期2艘漁船海上沉沒 颱風逼近 基隆漁港今晚起漁船應只進港 沒出港

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中度颱風鳳凰預測路徑撲台而來，基隆的漁船陸續返回港內防颱。基隆區漁會總幹事陳文欽今天說，今晚起漁港應該會只進不出。記者邱瑞杰／攝影
中度颱風鳳凰預測路徑撲台而來，基隆的漁船陸續返回港內防颱。基隆區漁會總幹事陳文欽今天說，今晚起漁港應該會只進不出。記者邱瑞杰／攝影

中度颱風鳳凰預測路徑撲台而來，基隆的漁船陸續返回港內。基隆區漁會總幹事陳文欽今天說，今晚起漁港應該會只進不出，近1個月漁民很辛苦，因為受東北季風和颱風影響，作業天數減少，漁獲量也不如預期。

中央氣象署今天發布颱風消息，鳳凰颱風上午8時中心位置在北緯 14.3 度，東經 124.8 度，以每小時28公里速度，向西北西進行。預測12日逼進台灣，並從彰化、雲林地區登陸，13日上午從宜蘭出海。

陳文欽說，新聞媒體開始關注鳳凰颱風的走向，根據已知的資訊，颱風很快就會侵襲台灣，北部海域也會受影響，所以今天基隆地區的漁船大概都會進港，準備防颱措施。今晚起各地漁港的漁船也應該都是只有進港，沒出港了。

陳文欽表示，漁民近1個月很辛苦，因為東北季風南下之後，漁船出海通常出港作業3、4天，就要因為天候不佳返港，工作就是做做、停停，不只作業天數會減少，這兩天的漁獲量也不是很好，對漁民來說損失真的滿大的。

現在是捕撈大明蝦的季節，因為海象不佳，基隆近期已有2艘漁船在富貴角海域作業時沉沒。

基隆籍昇發財168號漁船，10月27日在富貴角北北西22海浬處（北緯25度39分、東經121度32分），因為機艙起火沉沒，船上8人都幸運獲救。

另一艘漁船立發168號6日在同一處海域，船身不敵大浪受損半沉，附近作業漁船趕往現場只救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼船員共3人失蹤。

中度颱風鳳凰預測路徑撲台而來，基隆的漁船陸續返回港內防颱。基隆區漁會總幹事陳文欽今天說，今晚起漁港應該會只進不出。記者邱瑞杰／攝影
中度颱風鳳凰預測路徑撲台而來，基隆的漁船陸續返回港內防颱。基隆區漁會總幹事陳文欽今天說，今晚起漁港應該會只進不出。記者邱瑞杰／攝影

