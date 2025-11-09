花蓮推合法飛行傘觀光自治條例 首批兩家即將核發營業許可

花蓮縣政府為加強無動力飛行運動安全管理，繼2年前飛行傘墜落死亡事故後，制定花蓮縣無動力飛行運動管理自治條例，並於9月5日公告實施，要求縣內5家業者1年內申請經營許可。縣府表示，已收到業者申請資料，將率先核發豐濱、壽豐2家業者營業許可，盼促進安全觀光與合法經營。

花蓮近年飛行傘運動盛行，但2019年與2023年分別發生兩起墜落死亡事故。教育處指出，早在2019年即曾草擬自治條例，不過中央修訂輔導辦法後被迫暫緩；直到2023年再度發生意外，縣府清查全縣5家業者皆無經營許可，立即勒令停業，並依據體育署「無動力飛行運動及其經營管理辦法」重擬草案。

教育處邀集業者、學者與相關局處多次協商後，擬定共27條的花蓮縣無動力飛行運動管理自治條例，內容涵蓋起飛規範與距離、安全設施紹倍、專業人員資格、保險等，並參考宜蘭與屏東自治條例補上罰則，違規者最高可罰10萬元、最低3000元。

教育處體育保健科長陽岳瑾表示，自治條例第8條規定，條例生效前已營運的業者，須於1年內完成經營許可申請。教育處已收到部分業者的資料，其中位於豐濱與壽豐的2家業者，經委員實地審查後，已要求補齊文件，確認無誤後即可核發營業許可。