光復洪災區啟動防颱整備 花蓮消防局補發避難救護包

中央社／ 花蓮縣9日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害重創光復鄉，許多居民生活受衝擊；由於氣象預報颱風鳳凰近日恐接近台灣，花蓮縣消防局特別啟動防颱整備措施，針對受災民眾補發緊急避難救護包。

花蓮縣消防局提醒縣民提高防災與減災意識，為受災戶整備發放緊急避難包及救護包，針對0923堰塞湖受災地區，包括大馬、大平、大同、大安、大華及東富6村受災戶發放，請受災戶至光復消防隊領取。

花蓮縣政府編列預算6500萬元，採購13萬5000份緊急避難包及救護包，6月19日起已由各鄉鎮市村里鄰長，發放至全縣13萬戶家戶及學校。

花蓮縣消防局說明，緊急避難包及救護包以1戶1組為限，主要用於宣導並提醒民眾居安思危，了解預防各類災害準備的重要性，在面臨各類災害威脅時能預先準備好，並且為所有家人皆準備1組符合個人需求的緊急避難包，規劃存放重要證件、食物、飲用水、個人必需藥物、衛生用品、手電筒等，以確保自身安全及提高遭遇災害存活機率。

花蓮山區地質脆弱、雨量集中，堰塞湖及土石流等災害風險仍高，花蓮縣消防局呼籲民眾應主動留意氣象預報及縣府防災資訊，並及早檢視家中防災準備，如備妥3天份食物與水源、攜帶重要證件及藥品。

花蓮縣消防局災害管理科表示，災害難以預防，但提高全民減災意識，才能保全更多生命與財產，發給的緊急避難包與救護包無法一次完美，也歡迎各界提供意見。

災害管理科提醒，颱風期間避免前往山區、溪流等高風險地帶，民眾若接獲避難通知，應依指示迅速前往指定避難收容處所，颱風過後仍須注意土石流警戒，切勿貿然返回災區；花蓮縣消防局將持續與各單位密切合作，強化防災應變能量，守護縣民安全。

