從手忙腳亂到從從容容 基市推免費到宅育兒指導 陪伴新手爸媽安心育兒

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府協助與陪伴新手爸媽克服焦慮，更能容照顧寶寶，不再手忙腳亂。圖為育兒指導親子共作活動。圖／基市府提供
基隆市政府協助與陪伴新手爸媽克服焦慮，更能容照顧寶寶，不再手忙腳亂。圖為育兒指導親子共作活動。圖／基市府提供

基隆市0至6歲幼兒約1.2萬人，市府開辦「育兒指導服務」，安排專業育兒指導員免費到宅，提供親職示範，協助與陪伴新手爸媽克服焦慮，更能容照顧寶寶，不再手忙腳亂。

基隆市政府兒童及少年事務處長吳雨潔今天表示，基隆市0至6歲幼兒占全市人口約3.5%，市府除提供各項育兒津貼補助，也執行支持服務方案，希望及早介入與專業陪伴，讓新手爸媽在育兒歷程中減輕照顧壓力，也可預防教養困境，或因一時疏忽，造成幼兒意外傷害憾事發生。

「寶寶哭了，要不要立刻抱？」「吐奶了，是不是生病？」面對網路上形形色色的育兒資訊，或是親友的不同建議，讓常新手爸媽常在焦慮中摸索前進。基隆市兒少處開辦育兒指導服務，開放民眾申請媒合，由專業育兒指導員免費到宅服務。

陳姓育兒指導員回憶第一次服務時，寶寶還安穩地睡在柔搖床裡，媽媽就問「他哭了，是不是不應該馬上抱起來？」感受到媽媽心中的迷惘。她回答哭泣是寶寶在表達需求，所以可以抱起來，重點是要抱得安全，能讓寶寶感到安心。

陳姓指導員說，她也會為新手爸媽示範正確抱姿，或是分享親子按摩技巧。每次說明，爸爸會記錄下照護重點，幾次服務過後，這對夫妻就能分工，從容照顧寶寶。

吳雨潔表示，為強化在地家庭支持系統，落實社會安全網2.0計畫的前端預防性支持措施，市府今年與社團法人中華民國愛加倍社會福利關懷協會，公私協力推動育兒指導服務。

居住基隆市、育有6歲以下兒童，且有照顧需求的家庭，都可打電話或線上表單申請，再由協會媒合，安排指導員免費到宅提供親職示範、餐點準備、家務指導與親職諮詢服務，協助家長建立正向教養觀念與照顧技巧。

吳雨潔說，市府也會持續透過各區社會福利服務中心、醫療院所，利用多元管道宣導育兒指導服務，擴大服務層面，讓更多家庭了解並運用這項服務，陪伴新手爸媽在育兒過程中更有信心，也讓孩子在被理解與支持的環境中成長。

基隆市政府安排育兒指導員免費到宅，協助與陪伴新手爸媽更能容照顧寶寶，不再手忙腳亂。圖為指導員到宅服務情形。圖／基市府提供
基隆市政府安排育兒指導員免費到宅，協助與陪伴新手爸媽更能容照顧寶寶，不再手忙腳亂。圖為指導員到宅服務情形。圖／基市府提供
基隆市政府協助與陪伴新手爸媽克服焦慮，更能容照顧寶寶，不再手忙腳亂。圖為育兒指導親子共作活動。圖／基市府提供
基隆市政府協助與陪伴新手爸媽克服焦慮，更能容照顧寶寶，不再手忙腳亂。圖為育兒指導親子共作活動。圖／基市府提供
基隆市政府安排育兒指導員免費到宅，協助與陪伴新手爸媽更能容照顧寶寶，不再手忙腳亂。圖為指導員到宅服務情形。圖／基市府提供
基隆市政府安排育兒指導員免費到宅，協助與陪伴新手爸媽更能容照顧寶寶，不再手忙腳亂。圖為指導員到宅服務情形。圖／基市府提供
基隆市政府安排育兒指導員免費到宅，協助與陪伴新手爸媽更能容照顧寶寶，不再手忙腳亂。圖為指導員到宅服務情形。圖／基市府提供
基隆市政府安排育兒指導員免費到宅，協助與陪伴新手爸媽更能容照顧寶寶，不再手忙腳亂。圖為指導員到宅服務情形。圖／基市府提供
基隆市政府安排育兒指導員免費到宅，協助與陪伴新手爸媽更能容照顧寶寶，不再手忙腳亂。圖為指導員到宅服務情形。圖／基市府提供
基隆市政府安排育兒指導員免費到宅，協助與陪伴新手爸媽更能容照顧寶寶，不再手忙腳亂。圖為指導員到宅服務情形。圖／基市府提供
基隆市政府安排育兒指導員免費到宅，協助與陪伴新手爸媽更能容照顧寶寶，不再手忙腳亂。圖為指導員培力課程。圖／基市府提供
基隆市政府安排育兒指導員免費到宅，協助與陪伴新手爸媽更能容照顧寶寶，不再手忙腳亂。圖為指導員培力課程。圖／基市府提供

