基隆擋土牆彩繪 呼應正濱漁港彩色屋
基隆市正濱路原住民文化會館對面擋土牆因發霉斑駁，市府將牆面重新彩繪為正濱藍風格，呼應正濱漁港的彩色屋，從髒亂點變身成為城市美學的一部分。
中正區正濱路116巷附近舊阿根納造船廠為歷史建築，具殘破美感，搭配和平橋、彩色屋、和平島公園等景點，連成觀光廊帶發展，發動機就是漁港的彩色屋。觀光人潮大增後，特色餐廳、火鍋店、文創品店、民宿紛進駐。
正濱路116巷原住民文化會館對面擋土牆原繪製原民意象圖騰，因長年未清理嚴重發霉，斑駁不堪，已看不出原有樣貌。中正區公所先修整雜草，再與都發處等單位合作，搭配正濱漁港風格，漆繪正濱藍的海洋意象。
都發處長謝孝昆說，民眾造訪彩色屋後，會從和平橋頭散步至原民會館用餐、參觀，擋土牆彩繪剛好串接各景點，形塑完整的漁港步行體驗。附近居民說，以前牆面很髒還有人亂丟垃圾，重新彩繪後變美。
