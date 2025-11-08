影／基隆興隆街崩坍砸斷水管41戶停水 緊急送水明搶修水管

基隆市暖暖區興隆街昨發生大規模岩壁崩坍，土石滑落阻斷道路，市府雖已清完80噸土石，但上方仍有多顆浮石岌岌可危，將封閉到颱風過後。土石也砸破水管，目前41戶停水，水公司先以水車因應，預計明日進場修水管。

市議員連恩典、陳冠羽今天都到場關心搶修進度，議員表示，水管也被土石砸斷，興隆街居民無水可用，相當不便。經協調水公司允諾先派水車供水，再盡速修復供水。

自來水公司第一區管理處說明，興隆街山崩損及供水管線影響41戶，緊急先以水車因應，等上方土石清理安全無虞後進場修復，預計明日上午進場。