影／基隆碧砂漁港上月大雨翻4船 鳳凰颱風逼近20多艘遊艇吊上岸
鳳凰颱風持續向西北西移動，將增強為強烈颱風，通過菲律賓呂宋島後繞過南海後侵襲台灣。基隆碧砂漁港遊艇碼頭上月4艘遊艇因颱風外圍環流翻覆，今天有20多艘遊艇船主吊掛上岸防颱避風浪。
氣象署表示，中颱鳳凰即將增強為強烈颱風，通過菲律賓呂宋島後繞過南海後侵襲台灣，不排除從中部登陸，鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻東南方大約1000多公里海面上，持續向西北西移動。
上月受風神颱風外圍環流影響連日豪大雨，碧砂漁港防波堤越浪非常嚴重，造成海水溢流到漁港碼頭，遊艇港內有3船遊艇沉沒、1艘翻覆，損失慘重。
市府產業發展處長蔡馥嚀說，上次風神颱風因東北季風跟颱風外圍環流的共伴效應，對港內的船舶影響很大，今天為因應鳳凰颱風恐侵台，水泊區共有54艘目前有27艘要吊掛上岸，避免受損。另外有開放水泊區的船到內港移泊避風浪。
船主王銘祥表示，上次大家沒預料風浪、海浪這麼嚴重，港內有3艘船翻覆1艘船半沉，這次大家都很緊張，擔心鳳凰又有大風雨，大家今天開始吊掛，每艘都價值200萬元以上不等，不管風雨如何，還是上岸保安全。
