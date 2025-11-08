紅十字會捐助花蓮震災戶中繼屋加碼家電 下月拎包入住

去年發生的0403地震造成花蓮上千家戶受損，紅十字會捐款2800元在美崙建中繼組合屋，今天落成，紅十字會加碼捐贈基本家具及家電，讓受災戶下月就能「拎包入住」。

紅十字會捐助的組合屋由縣府建設處辦理興建，基地位於花蓮市，鄰近林園公園，交通便利、生活機能完善。由縣府建設處主辦興建，除組合屋本身外，也闢設道路及排水設施，家戶前都規畫停車空間。

紅十字會不僅捐助建屋經費，還加碼家具、家電，總會長潘維大今天出席啟用儀式，表示紅十字會秉持人道精神，匯集各方愛心力量，0403震災後第一時間就啟動援助機制，也與花蓮縣府合作規畫中繼屋，看到建物落成、家具陸續進駐，非常欣慰。

縣府建設處表示，本月5日已將後續選屋流程等資料提供優先入住的名單戶，15日下午選屋，還要進行簽約、點交等行政作業，預計12月可以陸續進住。組合屋都配有冷氣、流理台、雙口IH爐、瓦斯熱水器、雙人床組、衣櫃、沙發、茶几、冰箱、洗衣機等基本生活家具與家電，讓受災戶可以「拎包入住」。

另外，慈濟基金會援建的大愛屋，位於花蓮市信義街與廣東街口、信義國小旁，共144戶登記入住，有雙人房、4人房及無障礙房等不同格局，今天開放災民選屋。縣府表示，中繼屋原則上可以住2年，也會視災戶房屋修繕、重建進度而定。