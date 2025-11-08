快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

聽新聞
0:00 / 0:00

紅十字會捐助花蓮震災戶中繼屋加碼家電 下月拎包入住

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
紅十字會捐助花蓮縣府在美崙地區興建中繼組合屋安置0403地震災民，今天落成，預計下月就能陸續搬遷入住。圖／花蓮縣政府提供
紅十字會捐助花蓮縣府在美崙地區興建中繼組合屋安置0403地震災民，今天落成，預計下月就能陸續搬遷入住。圖／花蓮縣政府提供

去年發生的0403地震造成花蓮上千家戶受損，紅十字會捐款2800元在美崙建中繼組合屋，今天落成，紅十字會加碼捐贈基本家具家電，讓受災戶下月就能「拎包入住」。

紅十字會捐助的組合屋由縣府建設處辦理興建，基地位於花蓮市，鄰近林園公園，交通便利、生活機能完善。由縣府建設處主辦興建，除組合屋本身外，也闢設道路及排水設施，家戶前都規畫停車空間。

紅十字會不僅捐助建屋經費，還加碼家具、家電，總會長潘維大今天出席啟用儀式，表示紅十字會秉持人道精神，匯集各方愛心力量，0403震災後第一時間就啟動援助機制，也與花蓮縣府合作規畫中繼屋，看到建物落成、家具陸續進駐，非常欣慰。

縣府建設處表示，本月5日已將後續選屋流程等資料提供優先入住的名單戶，15日下午選屋，還要進行簽約、點交等行政作業，預計12月可以陸續進住。組合屋都配有冷氣、流理台、雙口IH爐、瓦斯熱水器、雙人床組、衣櫃、沙發、茶几、冰箱、洗衣機等基本生活家具與家電，讓受災戶可以「拎包入住」。

另外，慈濟基金會援建的大愛屋，位於花蓮市信義街與廣東街口、信義國小旁，共144戶登記入住，有雙人房、4人房及無障礙房等不同格局，今天開放災民選屋。縣府表示，中繼屋原則上可以住2年，也會視災戶房屋修繕、重建進度而定。

紅十字會捐助花蓮縣府在美崙地區興建中繼組合屋安置0403地震災民，今天落成，預計下月就能陸續搬遷入住。圖／花蓮縣政府提供
紅十字會捐助花蓮縣府在美崙地區興建中繼組合屋安置0403地震災民，今天落成，預計下月就能陸續搬遷入住。圖／花蓮縣政府提供
紅十字會捐助花蓮縣府在美崙地區興建中繼組合屋安置0403地震災民，今天落成，預計下月就能陸續搬遷入住。圖／花蓮縣政府提供
紅十字會捐助花蓮縣府在美崙地區興建中繼組合屋安置0403地震災民，今天落成，預計下月就能陸續搬遷入住。圖／花蓮縣政府提供

紅十字會 花蓮 家具 家電

延伸閱讀

基隆衛生局長期無償借用部基惹議 民代籲搬遷改建急重症大樓

花蓮男7年不見臨時起意訪獨居友 登門驚見竟成白骨

ITF搶優惠！花蓮理想大地、秧悦美地度假飯店 最高享47折起

初判逾40年！花蓮吉安鄉建築工地驚見白骨 檢察官將相驗比對身分

相關新聞

紅十字會捐助花蓮震災戶中繼屋加碼家電 下月拎包入住

去年發生的0403地震造成花蓮上千家戶受損，紅十字會捐款2800元在美崙建中繼組合屋，今天落成，紅十字會加碼捐贈基本家具...

颱風又來！馬太鞍溪堰塞湖恐蓄水1500萬噸⋯光復鄉又要撤離了

鳳凰颱風已轉為中度颱風，預計下周影響台灣，花蓮光復洪災區繃緊神經，縣府依據林業署畫設警戒範圍，套出2720個門牌，正清查...

基隆暖暖區興隆街崩坍封路到颱風過後 高處懸巨石有掉落風險

基隆市暖暖區興隆街昨天發生大規模岩壁崩坍，土石滑落阻斷道路，市府昨晚完成80噸土石清運，天土木技師等會勘，發見40公尺高...

基隆彩色屋旁擋土牆發霉斑駁 變身正濱藍風格成為城市美學

基隆市正濱路原住民文化會館對面擋土牆因多雨潮濕，以前嚴重發霉斑駁，市府為改善市容，將牆面重新彩繪為正濱藍風格，與「正濱漁...

影／台東議長盃拔河賽熱力開戰！拉拉隊吶喊震天、選手拚搏暴青筋

2025台東縣議長盃拔河邀請賽今上午在縣議會前大草地熱鬧登場，吸引全縣60支隊伍、近3千名參賽選手與加油民眾齊聚一堂。現...

微風將基隆東岸停車場600多車格加大 民眾開車門「不再卡卡」

基隆很多公有停車場早年設置，車格間空間太小，把車停好後開啟車門容易擦撞他車車門，衍生糾紛。經營的微風集團今年中斥資近億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。