基隆暖暖區興隆街崩坍封路到颱風過後 高處懸巨石有掉落風險

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市府昨晚完成80噸土石清運，因40公尺高處仍有多顆巨石懸置，有掉落風險，將持續封路。圖／工務處提供
基隆市暖暖區興隆街昨天發生大規模岩壁崩坍，土石滑落阻斷道路，市府昨晚完成80噸土石清運，天土木技師等會勘，發見40公尺高處仍有多顆巨石懸置，有掉落風險，至少封閉到下周颱風過後，具體封多久還要看風雨、岩層及清除狀況。

興隆街邊坡坍塌昨晚已搶通，市府工務處今天上午9時會同台灣省土木技師公會基隆辦事處長江枝煌、基隆市水保服務團副團長林石源技師及專業施工團隊現場會勘，並由起重機吊掛人員方式觀察岩體及節理，觀察邊坡穩定情形。

工務處土木工程科長張佑竹說，該處並非歷史性災害邊坡，現場約40公尺高處仍有多顆大小不等巨石懸置，有掉落風險。為降低危害，調集多輛吊車及挖土機協同吊掛，使用破碎機進行岩塊裂解作業，再行分批清運處理。

由於現場作業高度及風險均高，為確保施工人員與用路人安全，工務處已決定持續封閉該路段，待完成清除後，評估確認安全無虞再開放。

工務處長簡翊哲表示，因興隆街道路仍持續封閉，請往返瑞芳地區用路人改行源遠路作為替代道路。目前評估至少封閉到颱風過後，但具體封多久還要看風雨、岩層及清除狀況。如有豪雨要再上去看清楚，未來復原要封多久，或單線雙向通行，都還待視情況研議。

相關新聞

基隆暖暖區興隆街崩坍封路到颱風過後 高處懸巨石有掉落風險

基隆市暖暖區興隆街昨天發生大規模岩壁崩坍，土石滑落阻斷道路，市府昨晚完成80噸土石清運，天土木技師等會勘，發見40公尺高...

颱風又來！馬太鞍溪堰塞湖恐蓄水1500萬噸⋯光復鄉又要撤離了

鳳凰颱風已轉為中度颱風，預計下周影響台灣，花蓮光復洪災區繃緊神經，縣府依據林業署畫設警戒範圍，套出2720個門牌，正清查...

基隆彩色屋旁擋土牆發霉斑駁 變身正濱藍風格成為城市美學

基隆市正濱路原住民文化會館對面擋土牆因多雨潮濕，以前嚴重發霉斑駁，市府為改善市容，將牆面重新彩繪為正濱藍風格，與「正濱漁...

影／台東議長盃拔河賽熱力開戰！拉拉隊吶喊震天、選手拚搏暴青筋

2025台東縣議長盃拔河邀請賽今上午在縣議會前大草地熱鬧登場，吸引全縣60支隊伍、近3千名參賽選手與加油民眾齊聚一堂。現...

微風將基隆東岸停車場600多車格加大 民眾開車門「不再卡卡」

基隆很多公有停車場早年設置，車格間空間太小，把車停好後開啟車門容易擦撞他車車門，衍生糾紛。經營的微風集團今年中斥資近億元...

基隆衛生局長期無償借用部基惹議 民代籲搬遷改建急重症大樓

衛生福利部基隆醫院急診室空間狹小，計畫改建急重症大樓增加醫療量能，但右側建物卻由市府衛生局長期無償借用，市議員昨天要求衛...

