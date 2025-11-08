基隆暖暖區興隆街崩坍封路到颱風過後 高處懸巨石有掉落風險

基隆市暖暖區興隆街昨天發生大規模岩壁崩坍，土石滑落阻斷道路，市府昨晚完成80噸土石清運，天土木技師等會勘，發見40公尺高處仍有多顆巨石懸置，有掉落風險，至少封閉到下周颱風過後，具體封多久還要看風雨、岩層及清除狀況。

興隆街邊坡坍塌昨晚已搶通，市府工務處今天上午9時會同台灣省土木技師公會基隆辦事處長江枝煌、基隆市水保服務團副團長林石源技師及專業施工團隊現場會勘，並由起重機吊掛人員方式觀察岩體及節理，觀察邊坡穩定情形。

工務處土木工程科長張佑竹說，該處並非歷史性災害邊坡，現場約40公尺高處仍有多顆大小不等巨石懸置，有掉落風險。為降低危害，調集多輛吊車及挖土機協同吊掛，使用破碎機進行岩塊裂解作業，再行分批清運處理。

由於現場作業高度及風險均高，為確保施工人員與用路人安全，工務處已決定持續封閉該路段，待完成清除後，評估確認安全無虞再開放。