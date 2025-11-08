颱風又來！馬太鞍溪堰塞湖恐蓄水1500萬噸⋯光復鄉又要撤離了

鳳凰颱風已轉為中度颱風，預計下周影響台灣，花蓮光復洪災區繃緊神經，縣府依據林業署畫設警戒範圍，套出2720個門牌，正清查戶籍資料，為預防性撤離作準備；光復鄉公所表示，即使有2樓，只要上次淹水超過1.5公尺，一律強制撤離。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策說，持續觀測馬太鞍溪上游堰塞湖狀況，除了水位計，每天也有空勘、空拍，目前狀況穩定。依據目前的氣象資料，鳳凰颱風可能帶來500到800毫米的24小時累積雨量，因馬太鞍溪堰塞湖上游仍多土砂，若大雨形成一個新的堰塞湖，蓄水量達1500萬噸。

黃群策說，雖然下游水利署正認真清疏，也已完成臨時堤防，還是以極端狀況來預估，今天畫出警戒範圍，並通報縣府等單位，也會持續關注颱風走勢及影響。

縣府表示，警戒範圍涵蓋光復、鳳林、萬榮3鄉鎮，套圖算出有2720個門牌，正由戶政單位積極檢索所有設籍資料，提供給公所使用。

光復鄉公所明天下午將召開防災整備會議，包括警方、消防、縣府民政處、社會處、自來水公司及台電公司都會參加。

光復鄉長林清水表示，昨天已與村幹事、公所各課室主管開會，要求加強宣導，除了警報系統，偏遠地區將請警車、垃圾車協助宣導防颱，也請村長向聽力較差或是看不懂細胞簡訊的家戶清楚說明可能要做撤離。

馬太鞍溪堰塞湖影響區域將依降雨量、溪水水位抬升狀況及地震等有警戒發布機制，黃色警戒啟動預防性撤離、紅色警戒是強制性撤離。

林清水說，已針對鳳凰颱風規畫撤離路線、收容所等，一旦發布警戒就會撤離，針對洪災淹水超過1.5公尺的家戶，就算家中有2樓以上，也列入強制撤離。