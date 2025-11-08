快訊

婆婆過世…曾馨瑩現身銘馨盃舞蹈賽！「一開口就哽咽」 超正女兒打氣

昔讚國手尪莊英杰1天6次！星光幫安歆澐認婚變…抓包老公偷吃閨密

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

基隆彩色屋旁擋土牆發霉斑駁 變身正濱藍風格成為城市美學

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市正濱路原住民文化會館對面擋土牆，牆面重新彩繪為正濱藍風格。記者游明煌／攝影
基隆市正濱路原住民文化會館對面擋土牆，牆面重新彩繪為正濱藍風格。記者游明煌／攝影

基隆市正濱路原住民文化會館對面擋土牆因多雨潮濕，以前嚴重發霉斑駁，市府為改善市容，將牆面重新彩繪為正濱藍風格，與「正濱漁港彩色屋」互相呼應，從髒亂點變身，遊客會駐足多看一眼，讓擋土牆也可成為城市美學。

中正區正濱路116巷附近舊阿根納造船廠為歷史建築，因很有殘破美感，搭配和平橋、彩色屋、和平島公園等景點，連成觀光廊帶發展，發動機就是彩色屋，觀光人潮大增後，特色餐廳、火鍋店、文創品店、民宿紛進駐。

但正濱路116巷內原住民文化會館對面擋土牆，原本有繪製原民意象圖騰，因長年未清理嚴重發霉斑駁，看不出原有樣貌，居民認為破壞觀光廊帶美景。

中正區公所為解決該處景觀雜亂，先由區公所修整雜草及排水疏通，再與都發處等單位合作，配合正濱漁港的風格，漆繪出正濱藍的海洋意象，重新繪製具有美感的擋土牆。

都發處長謝孝昆說，該美化案給合正濱漁港、阿根納廊帶，因為民眾造訪彩色屋後會從和平橋頭散步至原民會館用餐、參觀，這處擋土牆彩繪剛好可串接各景點，形塑完整的漁港步行體驗。去年辦理環境景觀改造工程計畫，改善共10處建物及環境，塑造城市特色風貌。

附近居民說，以前牆面很髒還有人亂丟垃圾，重新彩繪後變美，也有遊客來看，有海鳥飛翔意象，雖不像彩色屋，但一改以前風貌了。

彩繪 正濱漁港 基隆

延伸閱讀

新店社區擋土牆崩落住戶要付修繕費卻成公安灰色地帶 議員促修法

新店碧瑤擋土牆崩落仍有29戶未能回家 工務局曝最快返家時刻

微風將基隆東岸停車場600多車格加大 民眾開車門「不再卡卡」

基隆衛生局長期無償借用部基惹議 民代籲搬遷改建急重症大樓

相關新聞

颱風又來！馬太鞍溪堰塞湖恐蓄水1500萬噸⋯光復鄉又要撤離了

鳳凰颱風已轉為中度颱風，預計下周影響台灣，花蓮光復洪災區繃緊神經，縣府依據林業署畫設警戒範圍，套出2720個門牌，正清查...

基隆彩色屋旁擋土牆發霉斑駁 變身正濱藍風格成為城市美學

基隆市正濱路原住民文化會館對面擋土牆因多雨潮濕，以前嚴重發霉斑駁，市府為改善市容，將牆面重新彩繪為正濱藍風格，與「正濱漁...

影／台東議長盃拔河賽熱力開戰！拉拉隊吶喊震天、選手拚搏暴青筋

2025台東縣議長盃拔河邀請賽今上午在縣議會前大草地熱鬧登場，吸引全縣60支隊伍、近3千名參賽選手與加油民眾齊聚一堂。現...

微風將基隆東岸停車場600多車格加大 民眾開車門「不再卡卡」

基隆很多公有停車場早年設置，車格間空間太小，把車停好後開啟車門容易擦撞他車車門，衍生糾紛。經營的微風集團今年中斥資近億元...

基隆衛生局長期無償借用部基惹議 民代籲搬遷改建急重症大樓

衛生福利部基隆醫院急診室空間狹小，計畫改建急重症大樓增加醫療量能，但右側建物卻由市府衛生局長期無償借用，市議員昨天要求衛...

廣角鏡／基隆興隆街 巨石崩坍路斷

基隆市暖暖區興隆街邊坡疑因日前連續大雨，昨下午2時許山坡岩壁大面積崩坍，掉落約60噸巨石，道路中斷，往瑞芳車輛無法通行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。