基隆彩色屋旁擋土牆發霉斑駁 變身正濱藍風格成為城市美學

基隆市正濱路原住民文化會館對面擋土牆因多雨潮濕，以前嚴重發霉斑駁，市府為改善市容，將牆面重新彩繪為正濱藍風格，與「正濱漁港彩色屋」互相呼應，從髒亂點變身，遊客會駐足多看一眼，讓擋土牆也可成為城市美學。

中正區正濱路116巷附近舊阿根納造船廠為歷史建築，因很有殘破美感，搭配和平橋、彩色屋、和平島公園等景點，連成觀光廊帶發展，發動機就是彩色屋，觀光人潮大增後，特色餐廳、火鍋店、文創品店、民宿紛進駐。

但正濱路116巷內原住民文化會館對面擋土牆，原本有繪製原民意象圖騰，因長年未清理嚴重發霉斑駁，看不出原有樣貌，居民認為破壞觀光廊帶美景。

中正區公所為解決該處景觀雜亂，先由區公所修整雜草及排水疏通，再與都發處等單位合作，配合正濱漁港的風格，漆繪出正濱藍的海洋意象，重新繪製具有美感的擋土牆。

都發處長謝孝昆說，該美化案給合正濱漁港、阿根納廊帶，因為民眾造訪彩色屋後會從和平橋頭散步至原民會館用餐、參觀，這處擋土牆彩繪剛好可串接各景點，形塑完整的漁港步行體驗。去年辦理環境景觀改造工程計畫，改善共10處建物及環境，塑造城市特色風貌。

附近居民說，以前牆面很髒還有人亂丟垃圾，重新彩繪後變美，也有遊客來看，有海鳥飛翔意象，雖不像彩色屋，但一改以前風貌了。