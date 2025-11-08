影／台東議長盃拔河賽熱力開戰！拉拉隊吶喊震天、選手拚搏暴青筋

2025台東縣議長盃拔河邀請賽今上午在縣議會前大草地熱鬧登場，吸引全縣60支隊伍、近3千名參賽選手與加油民眾齊聚一堂。現場吶喊聲震耳欲聾，戰鼓、哨聲此起彼落，拉開一年一度最具凝聚力的運動盛會。

主持開幕的議長吳秀華表示，議長盃拔河賽邁入第16屆，已成為縣議會年度最具代表性的體育傳統。她說，今年主題「勇者無懼」象徵台東人勇於挑戰、團結向前的精神，「拔河不只是體力的比拚，更展現出團隊合作與永不放棄的態度」。

比賽分為機關男子組、社會男子組、男女混合組及樂齡組，各組競爭激烈，參賽選手個個摩拳擦掌。隨著裁判一聲令下，雙方選手咬緊牙關、腳步緊蹬草地、青筋暴現，繩索在中線兩端劇烈搖晃，觀眾席的加油團更是聲嘶力竭，高喊「加油！撐住！」現場氣氛緊張刺激，歡呼與掌聲不絕於耳。

來自延平鄉的選手邱先生笑說，「我們已經練了1個月，雖然手都磨破皮，但拉到勝利那一刻真的很值得」。而旁邊的拉拉隊則揮舞彩球、吹起喇叭，熱情加油的聲浪幾乎蓋過主持人的廣播。