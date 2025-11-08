微風將基隆東岸停車場600多車格加大 民眾開車門「不再卡卡」

基隆很多公有停車場早年設置，車格間空間太小，把車停好後開啟車門容易擦撞他車車門，衍生糾紛。經營的微風集團今年中斥資近億元全面整修東岸停車場空間，近日把車格加大，兩根柱子間部分原設4格，減為3格，民眾說，開啟車門「不再卡卡」。

東岸地下停車場每逢周六日都大排長龍，是雙北等外地遊客到基隆廟口夜市、東岸商場的主要停車場，目前共設666個汽車停車位，部分兩根柱子間因畫設4個停車格，停滿後兩車間距小，民眾開啟車門時容易碰到其他車。

微風檢視後近日陸續將停車格重新漆繪加大格位，兩根柱子間改畫成3個停車格，方便民眾使用，停車位共減少57格，只有609格。民眾說，「停車格變大後，不會卡到其他車了。」

市長謝國樑說，東岸商場樓下的東岸停車場他曾開車帶小孩去停車，發現格位很狹隘，不太方便，微風重新改造地下共4層的停車場將逐層施工，除了解決漏水的困擾，也會改善通風、照明及加大停車空間，讓環境更舒適，預計11月中完工。

謝國樑表示，東岸商場是基隆市的產權，市府會堅守立場，待民事官司市府打贏後，地上物就可以像地下樓一樣開始施工，到時地上商場重新完成建置後，絕對會比地下樓有好數倍的感受，基隆人也可以體驗到好的百貨公司，打造真正的東岸商場。

謝國樑上任後重新辦理東岸廣場含地下停車場、地上商場招商，微風集團出線。原營運業者大日公司的協力廠商主富公司（NET）主張擁有地上2至4樓建物產權，和市府對簿公堂。一審市府勝訴，NET不服並上訴。市府另訴請NET返還1樓門市勝訴，NET也提出上訴。