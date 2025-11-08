聽新聞
基隆衛生局長期無償借用部基惹議 民代籲搬遷改建急重症大樓

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆衛生局長期無償借用部基惹議，民代籲搬遷改建急重症大樓。記者游明煌／攝影
基隆衛生局長期無償借用部基惹議，民代籲搬遷改建急重症大樓。記者游明煌／攝影

衛生福利部基隆醫院急診室空間狹小，計畫改建急重症大樓增加醫療量能，但右側建物卻由市府衛生局長期無償借用，市議員昨天要求衛生局搬遷，不要影響民眾就醫權益。衛生局說明，會配合基隆醫院改建期程搬遷，擬租賃中繼空間當辦公室。

基隆市議會定期會昨天進行財政、主計等單位業務報告，多名議員關切市府衛生局長期無償借用基隆醫院土地詢答，認為衛生局不搬遷已影響基隆醫院改建計畫，讓急診空間無法擴大，影響民眾就醫權益。

市議員吳驊珈表示，部立基隆醫院雖是衛福部管轄，但市衛生局長期借用醫院空間當辦公使用，十分不妥，為何可以無償？已導致急診空間擴建，要求衛生局搬到市府自己的辦公廳舍。

市議員鄭文婷則說，今年6月基隆醫院發文要求衛生局最遲要在2029年6月前搬遷，市府正在規畫新市政大樓，卻沒有將衛生局納入大樓空間，市府規畫欠當。

市府財政處長謝妙蓮說明，有提供一些市有、國有土地供衛生局參考，包括信義市場改建、社福園區規畫案，都建議衛生局納入考量。

衛生局長張賢政答覆表示，衛生局目前各業務單位分散在信義、七堵及安樂區共5處，將配合基隆醫院改建期程搬遷，目前計畫可能先租賃中繼空間當辦公室，未來希望能集中在同一處所，室內至少2145坪。

