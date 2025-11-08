聽新聞
宜蘭備戰2026 綠提名7議員、藍白等母雞

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導

備戰2026，宜蘭民進黨進度最快，縣黨部昨公布首波縣議員提名，5鄉鎮共提名7人，宜蘭市、員山鄉人選還在初選民調，月底會出爐；藍、白則因「母雞」尚未確定，提名還不明朗，藍營人士表示，人選應該到明年農曆年後才會確定。

宜蘭縣現有33席議員，國民黨13人過半，民進黨11席、無黨籍8席，還有1席是正神名黨。民進黨縣黨部昨天公布提名頭城鎮林詩穎、羅東鎮謝家倫、呂惠卿、薛呈懿，五結鄉張明華、冬山鄉林佩螢及三星鄉游雅絢。其中林詩穎、謝家倫、呂惠卿及林佩螢都是現任議員；五結鄉另將與現任的無黨籍沈信雄結盟，衝刺2席。

縣黨部主委邱嘉進表示，第二波包括宜蘭市、員山鄉等辦理初選的選區，民調都在進行，宜蘭市是5選3、員山鄉2選1，預計月底完成；礁溪及冬山還有1席採徵召，預計年底前完成所有明年選舉的候選人提名程序。

國民黨目前在宜蘭府、會都有執政優勢，一名資深藍營人士分析，待縣市長人選出爐後才會提名縣市議員。新任黨主席鄭麗文這個月1日才上任，宜蘭縣長部分勢必要花一點時間討論，且國民黨一般會比民進黨的時程晚1、2個月。

民眾黨在宜蘭有村長、代表各一席，縣黨部主委陳琬惠說，不管議員、鄉鎮市長等都在安排，會依照黨中央決定的期程辦理。

宜蘭 議員 民進黨 國民黨 民調

